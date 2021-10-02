民進黨轟國民黨拿五倍券祭旗　批戰鬥藍「只問戰鬥不問蒼生」

▲國民黨團強力杯葛，舉標語表達不滿，民進黨團則呼籲正面對決。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌1日再受邀至立法院進行施政總質詢，但國民黨團祭出佔領官員席、推倒備詢台、提192案海提案杯葛議事，院會空轉一整天。對此，民進黨發言人劉康彥批評，國民黨又再一次用行動證明「戰鬥藍」根本就是「亂鬥藍」，若按照國民黨的提案邏輯，提出各種五倍券加碼方案的國民黨縣市首長，是否也要一起下台？呼籲勿為了政黨鬥爭，胡亂提案。

國民黨團提案主張，蔡政府力推五倍券，鼓勵民眾消費振興經濟，然疫情仍因疫苗短缺而須維持警戒，要求院會作成決議，「行政院院長卻站上第一線宣導，急於預算未審前就推出振興五倍券，再加上各部會的加碼券，形同變相鼓勵全民外出消費、全家出遊，如日後造成疫情失控，行政院院長應辭職下台負起政治責任。」

對此，劉康彥表示，全國各界期待振興經濟的「五倍券」，包括國民黨執政的地方縣市長都提出各種五倍券加碼方案，全民都在期盼疫情已逐漸穩定的同時，要來加速振興經濟。但國民黨立法院黨團卻「只問戰鬥不問蒼生」，不顧眾多等待振興的產業。試問國民黨立委們，也要杯葛地方首長推出的五倍券加碼方案嗎？

劉康彥指出，「戰鬥藍」為了政黨利益，不惜把台灣「戰到爛」，立法委員職權就是審查法案以及行使質詢權，國民黨立委卻持續癱瘓議事，讓許多重要民生法案遭到擱置，更妨礙其他政黨行使質詢權的權利！國民黨主席當選人朱立倫難道要用蠻幹、杯葛到底的方式重回執政？

劉康彥指出，被擱置的法案中，包括攸關強化鐵路行車事故及異常事件之處理機制的鐵路法修正案，還有婦女、農民、勞工、動物保護、疫情圍堵、台灣證券市場健全發展等法案，都無法交付相關委員會審查。

劉康彥強調，國民黨在朝野協商時，要求蘇貞昌進行專案報告，但是當蘇貞昌率領部會首長赴立法院備詢時，國民黨立委卻又退縮，只想坐領乾薪，不敢站上質詢台與蘇院長正面對決。

劉康彥表示，各縣市政府和期盼振興的民間業者，早就已經磨刀霍霍，祭出各種購物節和加碼活動，準備要搶攻五倍券大餅，國民黨立法院黨團卻還要大做文章，呼籲即將接任國民黨主席的朱立倫，應展現領導力，儘速結束這場鬧劇。

據了解，國民黨團昨天提出的增列討論事項內容包含「3+11」、議事不公、台電跳電和缺電議題、國防預算、鳳梨釋迦禁止出口到中國、學習歷程遺失、縣市合併檢討、離岸風電國產化跳票、不在籍投票、加入CTPPP、強制治療與刑事處法區隔等案。

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