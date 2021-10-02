王定宇譏國民黨亂寫　「CPTPP和CPTTP都搞不清楚的國會提案」

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長游錫堃1日再度受邀到立法院進行施政總質詢，國民黨團第四度發動杯葛，祭出佔領官員席、推倒備詢台行動，議事再度空轉一整天。對此，民進黨立委王定宇2日透過臉書批評，國民黨臨時提了195案來干擾正常議事，實際上是「亂寫垃圾提案」、「道歉垃圾提案」和「助中滅台惡毒垃圾提案」，甚至提案要求政府不能編列海空軍提升戰力特別預算。

王定宇表示，國民黨無理取鬧，臨時提了195案干擾正常議事，還敢大言不慚的說這195案是國人關心、攸關國家重大事務的提案，但這次提案是「基本款亂寫垃圾提案」、「道歉垃圾提案」和「助中滅台惡毒垃圾提案」3種。

王定宇稱，例如有連CPTPP和CPTTP都搞不清楚的國會提案，還有43案要求蘇貞昌道歉，另包括衛福部長陳時中，總統蔡英文、行政院政務委員唐鳳、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、外交部長吳釗燮、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥都成了「道歉垃圾提案」受災戶。

王定宇指出，除了50件「道歉垃圾提案」外，還有幫中國削弱台灣國防或是不准台灣國際參與的「助中滅台惡毒垃圾提案」，例如國民黨團提案要求政府不能編列海空軍提升戰力特別預算，強烈抨擊海空軍提升戰力特別預算，並要求不得購買全套魚叉飛彈；以及要求台灣反對澳洲獲得核動力潛艦、反對台灣參與環太平洋軍演等，「難道這些都是要送給中華人民共和國消滅中華民國的『十一』賀禮嗎？」

▼王定宇臉書曝國民黨團杯葛議事的195提案內容，不斷誤植CPTPP。（圖／翻攝王定宇臉書）