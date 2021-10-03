　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇證實趙怡翔加入湧言會　「希望政治不只是權謀算計」

▲▼民進黨中國部今（11）日於台大校友會館舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會 李問,趙怡翔,吳峻鋕,陳方隅。（圖／民進黨提供）

▲前駐美代表處政治組長趙怡翔。（圖／民進黨提供）

記者林銘翰／台北報導

前駐美代表處政治組長趙怡翔3日在臉書宣布，自己將投入2022年台北市議員選舉，民進黨立委王定宇受訪時證實，趙怡翔已經加入民進黨派系「湧言會」，他希望政治不只是權謀算計，「趙怡翔加入湧言會，我覺得對我們來講，是一件相當正面的事情」。

趙怡翔下午在臉書表示，接下來他會清楚地闡述對都市發展的期待，包括從營造一個雙語環境、支持青年創業，到參考國際最佳範例，加快都市更新，確保市民能享有更高品質的居住環境。而我個人也很關心道路安全，希望能夠優化道路設計，帶來對行人更友善的用路環境。

對此，王定宇受訪時指出，湧言會是一個新的團體，主要著重在於公共政策的討論以及栽培新人，亦即讓政治保持關心人民的政策，並且栽培新人促進新陳代謝，湧言會秉持著這個原則，將在2022年提供一個平台，讓年輕世代有舞台可以發揮，也讓公共政策可以討論。

王定宇說，湧言會在台灣各地舉辦許多訓練及智庫的討論，都吸引了很多年輕人的加入，也證明這個方向正是社會所需要的。

王定宇認為，趙怡翔是非常優秀的年輕世代，不管在美國擔任政治組組長，對台美關係有相當大的幫助，在各大智庫也有一定的知名度，他從擔任記者一直到現在，公共政策領域一直是他的強項。 

王定宇強調，湧言會希望政治不只是權謀算計，所以應該要搭載一個平台，讓年輕人有空間來關心自己的家園，並且能夠發揮自己的強項，「趙怡翔加入永言會，我覺得對我們來講，是一件相當正面的事情」。

王定宇也說，湧言會樂見有更多的年輕世代，如果有需要平台或者團隊的支援，「湧言會是一個好的選擇」。

此外，民進黨台北市議員阮兆雄稍早也表示，自己將備戰2024年立委選舉，此刻將啟動探詢各方民意、思索未來在台灣國會中的積極作為，並且為讓他的議員選區可以傳承地方服務，期待有優秀新人接棒，將不再參與2022年議員連任的選舉，以展現參選立委破釜沉舟的決心。

阮昭雄強調，他多年深耕基層，從2010年開始有幸獲得眾多鄉親好朋友們的支持連任三屆議員，這十多年來堅持在地服務、專業問政，持續開設在地服務處擴大服務觸角，心中充滿無限感恩的心情。

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
中信兄弟宋晟睿美技沒收2分砲！馬上再轟生涯首轟
國中女教師「冰的」6張桌！學生腳被壓傷　失控原因曝
考手排車噴1萬6「比自排還貴」！苦主曝2原因：好險有考
獎還沒頒完「綜藝人全走光」！　槓龜主持人獨留台下鼓掌
3惡煞新港奉天宮前追砍遊客　行兇畫面曝
巨鱷吞噬183公分同伴！24秒震撼片曝　他嚇：是可怕恐龍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳淡如曝「小孩不知道孫中山」！律師解釋了：台灣史只能提這件事

吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

謝票抵台灣終站！國民黨彰化縣黨部再3天法拍　朱立倫殘酷面對

國慶影片玉山變瑞士山　游淑慧：限制性招標水準？怎驗收的？

王定宇證實趙怡翔加入湧言會　「希望政治不只是權謀算計」

空軍升空驅離共機　竟遭不明聲源爆粗口「X你個媽！」

陳柏惟駁朱立倫「大麻立委」零提案　朱辦搬出鐵證：坐實該被罷免

阮昭雄交棒趙怡翔！　宣布備戰2024立委、不參與2022市議員連任

國慶短片玉山變瑞士阿彭策山　江啟臣諷：國外的景色比較美

可向總統直球提問　蔡英文IG破90萬！將拍Q＆A影片親自回答

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

吳淡如曝「小孩不知道孫中山」！律師解釋了：台灣史只能提這件事

吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

謝票抵台灣終站！國民黨彰化縣黨部再3天法拍　朱立倫殘酷面對

國慶影片玉山變瑞士山　游淑慧：限制性招標水準？怎驗收的？

王定宇證實趙怡翔加入湧言會　「希望政治不只是權謀算計」

空軍升空驅離共機　竟遭不明聲源爆粗口「X你個媽！」

陳柏惟駁朱立倫「大麻立委」零提案　朱辦搬出鐵證：坐實該被罷免

阮昭雄交棒趙怡翔！　宣布備戰2024立委、不參與2022市議員連任

國慶短片玉山變瑞士阿彭策山　江啟臣諷：國外的景色比較美

可向總統直球提問　蔡英文IG破90萬！將拍Q＆A影片親自回答

吳淡如曝「小孩不知道孫中山」！律師解釋了：台灣史只能提這件事

全大運／向俊賢久未出賽抓臨場感　準備好全運和年輕小將們一拼

彰化必訪景觀餐廳！菁芳園有池畔玻璃屋　漫步夢幻落羽松林

陳重廷2分砲轟陳仕朋　統一8比0領先富邦

台南安平開台天后宮、統一獅開球活動　獅神轎「有球必應」

Google搜尋今起不支援IE 11　「開槍」工程師：算好是時候終結！

宋晟睿美技沒收2分砲、馬上再轟生涯首轟　全場球迷瘋狂

搭私人飛機、買名牌包網美炫富成性　警破門逮人原來財富全靠「它」

《Running Man》要推外傳了！班底變動「竟然沒有劉在錫」

吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

政治熱門新聞

F-16掛彈升空、防空飛彈追監畫面曝　空軍嗆：怎能讓敵機飛在頭上

明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

傳下令「集體缺席」美台國防工業會議　國防部回應了

空軍升空驅離共機　竟遭不明聲源爆粗口「X你個媽！」

「台積電有難、蔡英文神隱」　羅智強：百年國恥！

國慶影片出大包　玉山空拍畫面竟變成瑞士高山

新北KTV、桌遊店開放採申請制　侯友宜：須市府書面審核通過

恩主公誤打BNT原液　遭新北衛生局裁罰25萬元

金六結軍人涉助Toyz運毒　陸軍六軍團：對毒品零容忍全力配合偵辦

戶外戴口罩規定5日鬆綁　侯友宜最新說明

「郭董女兒不知道岳飛是誰」　趙少康：民進黨政府去中國化的結果

1000元高雄券全台都可領　她痛批欺騙市民

國慶影片「玉山變瑞士山」　外交部道歉了

「反獨反到要促統根本沒藥救」　蔡詩萍：九二共識就是一步死棋

更多熱門

相關新聞

阮昭雄交棒趙怡翔！　宣布備戰2024立委、不參與2022市議員連任

阮昭雄交棒趙怡翔！　宣布備戰2024立委、不參與2022市議員連任

「口譯哥」趙怡翔3日宣布投入2022年「大安文山」市議員選戰。對此，民進黨「大安文山」現任市議員阮昭雄下午也宣布，將備戰2024年立法委員選戰，不再參與2022年議員連任，意味將交棒給更年輕的世代。

「口譯哥」趙怡翔宣布參選2022大安文山區議員

「口譯哥」趙怡翔宣布參選2022大安文山區議員

王定宇譏國民黨亂寫　「CPTPP和CPTTP都搞不清楚的國會提案」

王定宇譏國民黨亂寫　「CPTPP和CPTTP都搞不清楚的國會提案」

王定宇抹紅楊寶楨　柯文哲酸：房租交了沒？

王定宇抹紅楊寶楨　柯文哲酸：房租交了沒？

民進黨轟國民黨拿五倍券胡亂提案

民進黨轟國民黨拿五倍券胡亂提案

關鍵字：

趙怡翔湧言會民進黨王定宇阮昭雄

讀者迴響

熱門新聞

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

女星拋震撼彈「宣布結婚」

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面