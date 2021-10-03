王定宇證實趙怡翔加入湧言會　「希望政治不只是權謀算計」

▲前駐美代表處政治組長趙怡翔。（圖／民進黨提供）



記者林銘翰／台北報導

前駐美代表處政治組長趙怡翔3日在臉書宣布，自己將投入2022年台北市議員選舉，民進黨立委王定宇受訪時證實，趙怡翔已經加入民進黨派系「湧言會」，他希望政治不只是權謀算計，「趙怡翔加入湧言會，我覺得對我們來講，是一件相當正面的事情」。

趙怡翔下午在臉書表示，接下來他會清楚地闡述對都市發展的期待，包括從營造一個雙語環境、支持青年創業，到參考國際最佳範例，加快都市更新，確保市民能享有更高品質的居住環境。而我個人也很關心道路安全，希望能夠優化道路設計，帶來對行人更友善的用路環境。

對此，王定宇受訪時指出，湧言會是一個新的團體，主要著重在於公共政策的討論以及栽培新人，亦即讓政治保持關心人民的政策，並且栽培新人促進新陳代謝，湧言會秉持著這個原則，將在2022年提供一個平台，讓年輕世代有舞台可以發揮，也讓公共政策可以討論。

王定宇說，湧言會在台灣各地舉辦許多訓練及智庫的討論，都吸引了很多年輕人的加入，也證明這個方向正是社會所需要的。

王定宇認為，趙怡翔是非常優秀的年輕世代，不管在美國擔任政治組組長，對台美關係有相當大的幫助，在各大智庫也有一定的知名度，他從擔任記者一直到現在，公共政策領域一直是他的強項。

王定宇強調，湧言會希望政治不只是權謀算計，所以應該要搭載一個平台，讓年輕人有空間來關心自己的家園，並且能夠發揮自己的強項，「趙怡翔加入永言會，我覺得對我們來講，是一件相當正面的事情」。

王定宇也說，湧言會樂見有更多的年輕世代，如果有需要平台或者團隊的支援，「湧言會是一個好的選擇」。

此外，民進黨台北市議員阮兆雄稍早也表示，自己將備戰2024年立委選舉，此刻將啟動探詢各方民意、思索未來在台灣國會中的積極作為，並且為讓他的議員選區可以傳承地方服務，期待有優秀新人接棒，將不再參與2022年議員連任的選舉，以展現參選立委破釜沉舟的決心。

阮昭雄強調，他多年深耕基層，從2010年開始有幸獲得眾多鄉親好朋友們的支持連任三屆議員，這十多年來堅持在地服務、專業問政，持續開設在地服務處擴大服務觸角，心中充滿無限感恩的心情。