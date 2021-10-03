「反獨反到要促統根本沒藥救」　蔡詩萍：九二共識就是一步死棋

▲新科國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰最後由前黨主席朱立倫出線，但黑馬張亞中的兩岸論述卻意外捲起千堆雪，讓選情一度膠著，媒體人蔡詩萍表示，「反獨促統」似乎在張亞中競選國民黨主席之後，促成國民黨深藍路線的復活，但「九二共識」如果淪為「反獨促統」的代名詞，還能打贏民進黨嗎，「藍軍必須好好思索這命題！」

國民黨深藍支持者崛起，在黨主席選舉中攪亂一池春水，蔡詩萍指出，連不那麼挺張亞中的前主席洪秀柱，也跳出來呼應國共兩黨要「反獨促統」，而當選主席的朱立倫，則在回應中共總書記習近平的賀電時，避開「促統」但反獨，並批評民進黨的去中、反中，但九二共識如果淪為反獨促統的代名詞，還能在選戰中，號召民心，打贏民進黨嗎？」

蔡詩萍表示，國民黨「反獨」可以，因為這是區隔它與民進黨之路線不同的市場。但不要忘了，台灣是民主政治的體制，任何主張，都是言論自由的一部分，人民或政黨，都有主張台獨的自由，只要不是暴力路線，同樣，任何人或政黨，也都有反對台獨的主張與自由，「但反獨一定要促統嗎？」

蔡詩萍指出，很多民調都顯示，最贊成「維持現狀」的是國民黨支持者，所以藍營反獨，是吻合維持現狀的；但促統不也是破壞現狀嗎？「支持統一」並不等於「支持促統」，因為，「支持統一」很可能是基於同文同種，基於文化認同，但未必認可現在的共產體制，「因此支持統一者，不會強求現在就促統。」

蔡詩萍表示，但「促統」者不同，不管是檯面上講促統的人，還是概念上推動促動的論述，似乎都不在乎「兩岸體制的差異」，也不在乎「中共政權的鴨霸」，只一心一意要「促統」，但要「促」一個怎樣的「統」，「一黨專政、媒體黨營、一言堂的言論管控還是國家領導者沒有任期限制？」

對於促統派，蔡詩萍表示，自己不明白是怎樣的心態，在享受了台灣的自由民主，言論隨便你講，總統隨便你自由罵的空氣後，竟然還有一些政治人物，會歌頌促統，會歌頌促統背後那一個只有共產黨最自由，甚至，也只有共產黨裡少數的最高集團享有自由的體制，「反獨如果反到要去促統，要不就是沒藥救的共產黨支持者，要不就是頭殼壞去。」

蔡詩萍表示，「九二共識」已經不是一個可以在大選中，有勝選機會的訴求了，畢竟它已經連輸兩次給反對九二共識的蔡英文，如果國民黨再放任它在「促統者」的營造下，形塑成「反獨促統」的同義語、代名詞，「九二共識無疑往死巷裡鑽，就完全是一步死棋了！」

對於「反獨促統」路線，蔡詩萍指出，中共所謂的「反獨」，不只是主張台灣獨立者，連主張「中華民國存在」這件事，也常常被推向「華獨」、「事實台獨」，在中共政權裡，一中就是中華人民共和國、促統就是促進祖國的統一大業，「中華民國在對岸主流論述裡，不過是一個內戰中失敗的地方政權而已！」

蔡詩萍表示，中共不過是在「統戰」台灣時，拉攏深藍、統派等次要敵人，以打擊台獨、民進黨等主要敵人；在玩弄「反獨促統」的深藍，藍營要擺脫「舔共，傾中」的標籤，「唯一的戰略是，回到論述台灣的主戰場，珍惜中華民國在台灣的歷程，其中有威權統治，白色恐怖，有經濟建設，價值多元，但全都是台灣的資產！」