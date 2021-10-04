太早鬆綁口罩規定！　專家憂疫苗覆蓋率不足：應篩檢取代口罩

▲戶外戴口罩規定何時放鬆，專家意見與指揮中心不一。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張靖榕／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中3日宣布，5日起戶外空曠地區無須戴口罩，「但應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離。」儘管本土+0多日，但在疫苗覆蓋率不足的情況下，公衛專家認為最好先別放寬口罩規定，否則就應該加強篩檢做好社區防疫。

陳時中表示戶外脫口罩方面於本月5日起，開放農林漁牧工作於空曠處（如：田間、魚、山林）工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離；而休閒娛樂如在山林（含森林遊樂區）、濱海活動，也無須戴口罩，但同樣需隨身攜帶口罩，同時和他人保持社交距離。

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消息一出引起許多討論，不少人認為空曠空間的定義難以拿捏，可能會衍伸出許多問題。《聯合報》引述台大公衛學者陳秀熙指出，鬆綁戶外口罩規定應以「單獨一人」為前提，若非獨自一人，即便有維持社交距離也不建議在戶外拿下口罩，尤其在容易發生群聚的公園等場合。

陳秀熙指出新加坡疫苗覆蓋率已逾7成5，疫情仍舊不樂觀，應此至少該等完整接種兩劑疫苗覆蓋率超過7成再放寬口罩規定，若疫苗覆蓋率不足又不想戴口罩，則建議「篩檢取代口罩」，只有篩陰性者能拿下口罩。