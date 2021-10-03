戴口罩、實聯制誰該先取消？鄉民答案很一致：廢到笑

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情趨緩，陳時中今（3日）宣布口罩新制，10月5日起民眾前往山林、海濱地區，可視人流多寡，不用戴口罩。然而，就有鄉民認為，比起有立即防護性的口罩，還比較期望政府取消簡訊實聯制，於是好奇上網提問網友「實聯制跟戴口罩哪一個該先取消掉？」

有一名網友近日在批踢踢八卦板發文表示，比起中央政府修改口罩相關政策，但是簡訊實聯制也常常被拿出來討論，「比起有立即防護性的口罩，絕大多數人更希望取消的實名制，不知道為什麼提都沒提，大家覺得如果只能先取消一項制度，要先解除戴口罩還是實聯制？」

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▲鄉民答案很一致！（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，引起許多網友一致認為應先鬆綁簡訊實聯制，紛紛回應「實名制廢到笑」、「口罩還能減少感冒，實名制根本雞肋」、「實名呀，根本是在刷心酸的不知道為什麼到現在都不取消」、「實名制真的很煩」、「實聯制啊！最後還不是靠電信訊號亂發簡訊」、「實聯制可以取消了吧？反正有細胞簡訊」、「實名制根本沒用」、「實名制本身已名存實亡了」、「老實說根本就應付了事，已經失去意義了」。

事實上，陳時中今在記者會接受提問時，就強調實聯制在防疫應變是重要的一環，目前並未有取消的計畫。不過，本站日前也曾報導，「鄉民公認最假掰防疫政策是它 狂喊：一堆人沒遵守，該撤了」有網友就提到，比起解除口罩，為何不考慮解除簡訊實聯制掃QRCode，他認為該制度並沒有發揮作用，且還忙死商家「到底為什麼還留著？」貼文一出立刻掀起許多網友認同炸，「我看九成都沒掃了，該撤了」。

還有網友舉出現況表示，「現在都是進店門，拿手機在店員面前晃一下，貌似有掃實名制就好，最好跟店員離3公尺，他還有鷹眼可以馬上看到你手機簡訊內容，大家都在演演戲而已，心照不宣，像某連鎖超市一開始還有派人在門口檢查實名制，現在也直接撤掉人員了。」

▼指揮中心調整戶外戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）