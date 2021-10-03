鬆綁口罩？醫坦言「我有點擔心」　他建議14天本土+0再開放

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鬆綁口罩？兒科醫坦言「我有點擔心」　他建議14天本土+0再開放

▲今下午將宣布戶外口罩鬆綁規定。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今下午將宣布戶外口罩鬆綁規定。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許若茵／採訪報導

指揮中心指揮官陳時中今（3日）將公布戶外口罩鬆綁措施，雖然許多民眾相當開心可以解禁，但卻也擔心疫情會再次擴散。對此，有醫師認為，台灣若要鬆綁口罩，必須達到兩個條件，且像是展覽、遊樂園等區域，還是應該維持佩戴口罩，也有醫師提醒，勤洗手與保持社交距離應繼續做。

自新冠肺炎爆發以來，民眾外出都需要佩戴口罩，台北市長柯文哲昨表示，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩沒有意義，不過陳時中也回應，到目前為止都還是認為戴口罩是必要的條件。

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對於口罩即將鬆綁，小兒科醫師柳雱邁坦言「我有點擔心」，他表示，現在我國疫苗覆蓋率不到6成，且即使國外疫苗覆蓋率高，但面對Delta病毒，仍然會有許多突破性感染的可能，不過他認為，對於防疫措施與活絡經濟該如何拿捏，指揮中心也很苦惱。

▲醫師表示，我國民眾有落實戴口罩等防疫規定。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師表示，民眾有落實戴口罩等防疫規定。（圖／記者湯興漢攝）

「戴口罩是一個象徵」，柳雱邁分析，台灣即使疫苗覆蓋率不高，但民眾都有落實戴口罩、勤洗手與保持社交距離三件事情，所以防疫表現維持在全球前段班，不過若是鬆綁口罩之後，民眾可能會漸漸淡忘勤洗手與保持距離，「這是我比較擔心的」。

下午即將公布戶外鬆綁口罩規定，柳雱邁認為，若是戶外空曠處不戴口罩、保持社交距離，理論上是可行的，但這卻是理想狀態，因為即使訂定規則，有人可能還是會鑽漏洞，大家能否都遵守規定，「我想這是很大的疑問」。

柳雱邁呼籲，民眾還是應保持1.5公尺的社交距離，他也強調，「全民防疫意識還是要維持」，不能因為打了疫苗就鬆懈，仍要繼續勤洗手、保持安全社交距離，避免疫情反撲。

▲防範疫情，醫師建議還是要維持社交距離與勤洗手。（圖／記者劉亮亨攝）

▲防範疫情，醫師建議還是要維持社交距離與勤洗手。（圖／記者劉亮亨攝）

家醫科醫師李思賢指出，如果台灣要鬆綁口罩，應達到「本土確診少」與「疫苗覆蓋率高」兩個條件，若能連續14日都並未新增本土個案，加上疫苗覆蓋率上升，會比較保險。

關於佩戴口罩，李思賢觀察，在台灣，民眾其實都很遵守，目前效果也很不錯，若未來鬆綁，對於一些長者或是有呼吸道疾病的病患來說是好的，但他認為像是遊樂園、展覽等區域仍應維持佩戴口罩。

▲醫師認為，如果要鬆綁口罩，應達到本土確診少與疫苗覆蓋率高。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師認為，如果要鬆綁口罩，應達到本土確診少與疫苗覆蓋率高。（圖／記者李毓康攝）

李思賢進一步解釋，戶外像是海灘、山上、或是公園等空曠區域，人與人距離較遠，就可以鬆綁，但像是在排隊、展覽、遊樂園等人潮密集區域，「人跟人真的很難保持距離」，或是咖啡廳、酒吧、KTV距離較近又會交談的場合，就應持續佩戴口罩。

李思賢也說，若民眾在室內佩戴口罩，社交距離大約可以維持在1公尺，大約一隻手臂的長度，若沒戴口罩，還是要保持1.5公尺比較安全。

▲醫師建議，在外盡量不要用手觸碰東西。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師建議，在外盡量不要用手觸碰東西。（圖／記者李毓康攝）

民眾擔心，脫口罩後會透過飛沫等方式傳染疾病，李思賢建議，如果鬆綁口罩後，可以減少吃合菜，或是使用公筷，在外面也可以盡量不要用手觸碰東西，像是防疫期間有些人會自備小工具按電梯按鈕，提醒民眾繼續維持防疫期間的好習慣，做好清消，他也相信，現在逐步清零、持續鬆綁，生活很快就會回到以前的樣子。

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