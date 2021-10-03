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「目前疫苗都擋不住！」醫勸10／5後口罩繼續戴：別忘6月彰化夫婦

▲▼崇德沙灘,海邊,花蓮旅遊,花蓮海邊,玩水,海濱活動,海濱活動不用戴口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲10/5起海邊玩水不用戴口罩。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者黃可昀／綜合報導

10月5日起戶外戴口罩規定鬆綁，爬山、海邊等空曠處可暫時脫口罩。衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，雖然現在從數據來看是+0，不過「加零不代表清零，清零是方向，但不是目標」，民眾別忘了6月爆發的彰化夫婦，當時也是因為有戴口罩才避免病毒更大範圍散播。

沈政男今天在臉書表示，「有沒有看到今天記者會在聊顏值與拍戲了？」雖然現在疫情已經越來越穩定，口罩的規定也隨之鬆綁，但他還是建議大家即使在空曠的海邊仍要戴口罩，澳洲雪梨7月30日才發生海邊辦趴的群聚感染事件，「當然，你不聽我也不勉強，我只是盡到自己的歷史責任，將來要檢討起來，我就免責了。」

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▲▼指揮中心調整戶外戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）

▲戶戴口罩規定鬆綁。（圖／指揮中心提供）

此外，沈政男也點出「打完疫苗還是要戴口罩」，即使是完整接種完3劑還是存有感染風險，疫苗只是協助輕症化，在台灣施打率尚未普及的狀況下，戴口罩才能給自己與他人最完整的防護。至於內用脫口罩，沈政男認為「防疫的本質是一種風險管理，脫下口罩是為了吃飯，值得冒一點點風險，但脫口罩在海邊玩耍，值得嗎？」

他最後也提到今年6月的彰化夫婦案例，「就是因為他們即使沒症狀也戴了口罩，才能避免病毒散播」，民眾應該把口罩當護身符，有戴就多一層保障，「尤其在delta時代，更是如此。」

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