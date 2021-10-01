展示車3F墜落「壓毀櫃台」瞬間曝光！　2女員工慘被砸趴

▲展示車從3樓墜落壓傷櫃台兩名女性員工。（圖／翻攝自推特／@folha）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名汽車經銷商的員工在三樓移動展示車輛時，車子竟突然失控衝破玻璃護欄，直接翻車砸向一樓櫃台，直接壓住兩名女員工，恐怖影像也在推特曝光。

Um vídeo de monitoramento que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o carro cai do mezanino de uma concessionária na avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27). Leia: https://t.co/70rfeOw1vv pic.twitter.com/03qfAE5Jee — Folha de S.Paulo (@folha) September 29, 2021

根據巴西媒體《G1》報導，里約熱內盧市中心布蘭科大道（Avenida Rio Branco）一家汽車經銷商9月27日上午發生嚴重意外。當時一名男性員工在三樓移動展示車時，車子竟突然失控，直接沖破玻璃護欄，從9公尺高的地方墜落，不偏不倚砸在一樓櫃台上，直接壓住兩名女性員工。

Queda ocorreu em comércio automotivo na Avenida Rio Branco.#PortaliG https://t.co/5ee2dYFuuy — Portal iG (@iG) September 27, 2021

警方獲報後派出直升機將車子吊起，其中一名19歲女性員工傷勢最重，全身多處骨折，另一名22歲女員工和男性員工則是輕傷。經銷商負責人也在聲明中表示，他們將調查事故原因，並給予傷者一切必要協助。

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