毒梟「恐怖處決」影片曝！20人被綁跪地　槍斃後棄屍市長辦公室外

Reportan en Iguala, Guerrero, la ejecución de 15 integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”. Fueron capturados, interrogados, ejecutados y desmembrados vivos por el grupo delictivo “Los Tlacos” de Onesimo Marquina Chapa. pic.twitter.com/gmQlIFQ80v — Dominio Público (@DominioPblico3) September 30, 2021

記者吳美依／綜合報導

墨西哥格雷羅州（Guerrero）爆發毒梟鬥爭，Los Tlacos集團抓到敵對幫派的20名成員，強迫俘虜排成一列，把雙手綁在背後，並且跪地接受審問。他們問話完畢，立刻原地實施處決，甚至將其中4人棄屍在市長辦公室附近，處決影片如今在社群媒體上流傳。

影片中，一名蒙面男子表示，敵對幫派La Bandera成員「到處敲詐錢財，殺害無辜人民，這些垃圾讓美麗城市陷入恐慌，我已經警告過他們，而時間到了」。他沿著隊伍走，一一舉槍指著被俘男子，要求表明身分，而其中一人直接爆料，La Bandera領袖布里托（Chucho Brito）與伊瓜拉市（Iguala）市長關係密切，從市政府建築工程獲取暴利。

▲墨西哥販毒集團爆發衝突，恐怖處決20人。（圖／翻攝Twitter@DominioPblico3）



相關單位展開調查後，9月29日在市長佩雷斯（David Gama Pérez）辦公室外的一輛廢棄車內發現其中4名俘虜遺體，目前唯一確認身分的死者名叫路易斯（Luis Ángel），此人正因涉嫌謀殺2人而遭警方調查。

《每日郵報》報導，外界目前仍不清楚剩下16具遺體是否尋獲，市長辦公室目前尚未回應此事，而格雷羅州總檢察長辦公室發表聲明表示，將會徹底調查此案。

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