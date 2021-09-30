正妹做美甲感染！拇指狂流「黑黃膿汁」網友嚇傻　她慘被截肢

▲ 蘇莎的大拇指又腫又痛，還不斷流膿。（圖／翻攝自TikTok／@jenneffersouza1）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名年輕女子到美甲沙龍做美甲，幾天後感覺一隻大拇指開始發痛，起初不以為意，沒想到疼痛持續加劇，拇指更是腫得令她難以工作，趕緊就醫，但拇指持續發黑流膿，才發現當初貼上假指甲的位置似乎有傷口，引發感染，最終被迫截肢。

《太陽報》28日報導，來自卡希亞斯公爵城的蘇莎（Jenneffer Souza）平時就有美甲習慣，日前做了玻璃纖維美甲，不久後指甲開始疼痛，「但這對我來說很正常，沒什麼大不了的」，沒想到有天大拇指明顯腫脹，令她無法工作，隔天便到醫院報到。

醫師為她開了消炎藥、抗生素等藥物，但她開始服用後，大拇指卻持續滲出膿液，幾天後因手指劇痛，不得不再度就醫，才發現自己當初將假指甲貼在傷口上。醫師認為，她的症狀是因細菌感染引發的蜂窩性組織炎，令她不得不將指尖切除。

蘇莎在TikTok上擁有9.4萬粉絲，日前透過影片分享這次慘劇，短短一周累積1140萬次觀看。她已經經歷二次手術，目前正接受治療，預計還得再開一次刀，不知何時才能出院，在影片中難過表示，「我受到了創傷，沒人能想像做美甲卻失去了指尖。」

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