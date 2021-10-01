前世記憶是真的？　3歲孩曝上輩子「被車輾死」又變回嬰兒

▲美國一名媽媽表示，3歲兒子似乎還記得「前世記憶」。（圖／翻攝TikTok@ana_mana_pia）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州居民安娜（Anna Banana）載兒子出門，2人一如往常開心聊天，但年僅3歲的孩子竟突然表示自己上輩子在一場車禍中身亡，之後再度變回小寶寶。她聽見這番言論後，簡直快要嚇壞，趕緊拿出手機拍攝，並將此事分享至TikTok。

安娜透露，兒子談到前世話題後，已經滔滔不絕地說了10分鐘，解釋「他在成為我的孩子以前，其實是另外一個嬰兒，以及他是如何被車撞死的」。只見她一臉驚恐地問，「你『又』變成一個嬰兒？」後座的孩子則一派輕鬆回應，「嗯哼！我又這麼做了一次」。

安娜非常不敢置信，繼續追問，「所以，你在前世時被人撞死了？」她事後補充表示，自己至今依然不太能接受這個說法。

此影片累計220萬次觀看，一些網友也曾和孩子發生類似對話，「我兒子告訴我，他在天堂看過我……他在天堂有哥哥和姊姊，而我之前確實流產兩次」、「我的孩子曾說，他來自一個叫做火星的紅色星球，全部的人都住在地底下。他當時才2歲，根本不知道火星是什麼」。

另一些人透露，孩子們曾經說過類似「前世記憶」的話語，「我們全家搬到佛羅里達州時，兒子才2歲。他問我們是不是要去探視他的另一對父母，還說他已經結婚了，而且非常想念2個孩子」、「我兒子告訴我好幾次，他走過光明隧道以前，『選擇我』成為他的母親」。

儘管如此，也有不少網友對此抱持懷疑態度，「老實說，這孩子聽起來比較像是隨口附和媽媽講的故事」。

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