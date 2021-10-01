　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花150元訂「蝦爆意麵」！她打開「沒配料」傻眼：真的瞎爆了

▲▼網友點一碗150元的蝦爆意麵，只有蝦、湯和麵，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲買「蝦爆意麵」，竟真的只有蝦和麵。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

料多味美的鍋燒意麵，是許多人愛吃的麵食之一，不過一名女網友卻抱怨，她在外送平台點一碗150元的「蝦爆意麵」，打開後用湯匙一撈，發現整碗只有「麵跟蝦子」，沒有其他配料。本來以為是老闆可能太忙忘了加料，沒想到詢問外送平台後，客服回應「蝦爆意麵」只有麵跟蝦子，讓她無奈直呼「踩到雷，真的『蝦』爆了！」

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，並貼出幾張照片，其中一張是一碗湯麵，旁邊透明塑膠蓋上放著大約5隻蝦子。她表示，花了150元點了一碗「蝦爆意麵」，打開立刻傻眼，裡面只有蝦子和麵，完全沒有其他配料或蔬菜，原本以為是老闆太忙忘了放，於是利用外送客服詢問，沒想到得到的答覆是「非常抱歉，經查詢，蝦爆意麵只有麵和蝦子喔！」讓她感到相當不滿，怒轟「點外送時沒有照片可以看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲客服回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

網友看到照片幽默回應，「瞎爆了，沒錯啊！」、「都跟你說蝦爆了，你還要什麼料？」、「泡麵上面不是都有印，圖片僅供參考」、「商品名稱已經說明一切了」、「毫無詐騙」。

還有人計算這碗麵的成本，「意麵一坨8元，湯底成本就柴魚片、瓦斯和水，白蝦一隻大概6元，一碗成本才50元不到，還不如自己煮」。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
《魷魚遊戲》藏身世秘密！「老人是男主親爸」　10大關鍵曝光
快訊／飯店倒塌驚傳「騎士路過遭壓」！人找到了
急尋黑轎車！飯店倒塌前猛踩煞車　求行車紀錄器還原現場
快訊／高雄女頂樓墜落　當場死亡
辣妹「全職扮狗」咬球　年收破2700萬！
拳擊女王陳念琴罹癌！　頭髮掉光訓練一半想吐
漫波飯店拆除時突倒塌！　可能原因曝光
飯店突倒疑「見狂奔人影」！　下秒遭吞噬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

MUZIK／匹茲堡交響樂團續約現任總監至2028

MUZIK／哈薩克鋼琴家拿下里茲鋼琴大賽首獎

10萬瓶AZ能多打6.2萬人　顧氏基金會發起捐「極低殘餘量空針」

文化部「推動實體書店發展補助」即日起受理申請！新增項目看這裡

花150元訂「蝦爆意麵」！她打開「沒配料」傻眼：真的瞎爆了

流感疫苗開打！高醫每天提供600人免費接種　符合對象曝

下周至少「1颱＋1熱低」　可能生成位置出爐！有機會通過台灣附近

借拿機車安全帽　留紙條道歉「出門忘了」！網一看火大：噁心

輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

MUZIK／匹茲堡交響樂團續約現任總監至2028

MUZIK／哈薩克鋼琴家拿下里茲鋼琴大賽首獎

10萬瓶AZ能多打6.2萬人　顧氏基金會發起捐「極低殘餘量空針」

文化部「推動實體書店發展補助」即日起受理申請！新增項目看這裡

花150元訂「蝦爆意麵」！她打開「沒配料」傻眼：真的瞎爆了

流感疫苗開打！高醫每天提供600人免費接種　符合對象曝

下周至少「1颱＋1熱低」　可能生成位置出爐！有機會通過台灣附近

借拿機車安全帽　留紙條道歉「出門忘了」！網一看火大：噁心

輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

漫波飯店倒塌！南韓也有拆遷大樓「驚悚垮下」　活埋公車9死8傷

桃園推廣商用三輪電車　鼓勵物流配送導入低碳零碳

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

全大運／鄧淳薫錯過2次蘇迪曼盃　搭李佳馨球路很合計畫出征歐洲

郭碧婷女兒1歲了！開豪華派對「Q萌正臉終於曝光」　網high：像媽媽

全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

2021桃園鐵玫瑰藝術節　抗疫振興全力開演《我們來幹大事》！

桃園青埔橫山書法藝術館　10月底首展「飛墨橫山」

陳禹勳打疫苗狂瘦3公斤　自曝發燒床單濕整片「隊友以為尿床」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

控制狂？3星座越愛你越想管你

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

更多熱門

相關新聞

竹節蟲台語怎唸？媽敗給8句課文

竹節蟲台語怎唸？媽敗給8句課文

一名人妻29日在臉書PO文感嘆，自認從未在語文類吃癟，沒想到卻敗在女兒的閩南語課本上，一篇《竹枝龜》的課文短短8句話竟然唸得超級卡，連全家都說台語的老公也唸不順。不過，部分網友看完課文之後，點明竹枝龜其實就是竹節蟲，這篇課文算很簡單了。

等自助加油8分鐘！他見「結帳螢幕」臉秒垮

等自助加油8分鐘！他見「結帳螢幕」臉秒垮

媽贊助4千約會！直男兒「1行程」妹子秒閃人

媽贊助4千約會！直男兒「1行程」妹子秒閃人

壽司店打工！老闆「時薪僅給100」　理由曝網怒

壽司店打工！老闆「時薪僅給100」　理由曝網怒

小孩哭鬧「要抱抱」！家長全無視...掀2派論戰

小孩哭鬧「要抱抱」！家長全無視...掀2派論戰

關鍵字：

爆怨2公社意麵蝦子

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

漫波飯店倒塌瞬間曝！小客車驚恐急煞

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面