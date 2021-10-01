花150元訂「蝦爆意麵」！她打開「沒配料」傻眼：真的瞎爆了

▲買「蝦爆意麵」，竟真的只有蝦和麵。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

料多味美的鍋燒意麵，是許多人愛吃的麵食之一，不過一名女網友卻抱怨，她在外送平台點一碗150元的「蝦爆意麵」，打開後用湯匙一撈，發現整碗只有「麵跟蝦子」，沒有其他配料。本來以為是老闆可能太忙忘了加料，沒想到詢問外送平台後，客服回應「蝦爆意麵」只有麵跟蝦子，讓她無奈直呼「踩到雷，真的『蝦』爆了！」

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，並貼出幾張照片，其中一張是一碗湯麵，旁邊透明塑膠蓋上放著大約5隻蝦子。她表示，花了150元點了一碗「蝦爆意麵」，打開立刻傻眼，裡面只有蝦子和麵，完全沒有其他配料或蔬菜，原本以為是老闆太忙忘了放，於是利用外送客服詢問，沒想到得到的答覆是「非常抱歉，經查詢，蝦爆意麵只有麵和蝦子喔！」讓她感到相當不滿，怒轟「點外送時沒有照片可以看」。

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▲客服回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

網友看到照片幽默回應，「瞎爆了，沒錯啊！」、「都跟你說蝦爆了，你還要什麼料？」、「泡麵上面不是都有印，圖片僅供參考」、「商品名稱已經說明一切了」、「毫無詐騙」。

還有人計算這碗麵的成本，「意麵一坨8元，湯底成本就柴魚片、瓦斯和水，白蝦一隻大概6元，一碗成本才50元不到，還不如自己煮」。