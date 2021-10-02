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屏東女店員首露面！堅強喊「沒事」：想好起來回去工作　親友不捨

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹日前一起挖眼案，引起社會一片譁然，而受傷的潘姓女超商店員因雙眼開刀、鼻樑碎裂，高雄長庚醫院2日替她進行鼻樑重建手術，但因目前潘女仍對自己相當沒有自信，院內社工也緊急介入替她輔導，希望能讓她早日走出陰霾。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

▲潘女首度露面受訪，堅強反應讓親友心疼不已。（圖／莊全成提供）

事件發生後，潘女1日首度露面首訪，並還原情況表示，當時施暴的楊男一句話都沒說，轉身對她就是一陣暴打，自己曾試圖反抗，但對方都毫無反應，最終導致自己受到重傷。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

事後潘女仍堅強安慰在一旁的媽媽，「我沒事，我會趕快好起來」，並要媽媽不要再為了自己擔心，也不要太累，同時也感謝社會大眾對她的關心。至於要再次進行手術，她則難掩緊張，但也希望自己盡快康復，並重返職場。

此外，潘女的親戚則透露，潘女家境辛苦，而目前雙眼已開完刀，但2年內都需要持續追蹤治療，也不能做粗重工作，暫時無法返回職場，對於潘家來說無疑是一大難關，再加上，潘女的醫療費也是一個很大的負擔，目前親友間也發起了募款，希望能讓她們平安度過難關。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

▲潘女2日進行鼻樑重建手術，難掩內心緊張，但仍安慰媽媽，「不要擔心」 。（圖／莊全成提供）

潘女鼻樑重建手術2日由高雄長庚醫院的耳鼻喉科、整形外科醫療團隊替進行開刀，而由於潘女目前對自己非常沒有自信，院內社工也已緊急介入輔導，盼她能早日走出陰霾，重新找回自信。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

▲潘女親友皆陪伴在一旁，盼她能早日康復，並走出陰霾 。（圖／莊全成提供）

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