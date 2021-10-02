又有疫苗要來？　陳時中：「莫德納第二劑」很快就有好消息

記者嚴云岑／台北報導

高鐵員工被爆出「闖關」偷打莫德納第二劑，指揮官陳時中上午出席活動時表示，會交給法務組評估如何處罰。陳時中今（2）日下午在記者會中表示，相信大家在等莫德納第二劑「都有點心急」，但相信很快就有好消息，請大家稍微等待，確定後就會跟大家報告。

高鐵員工遭爆料，假冒身分集體到高雄醫療院所打莫德納第二劑，而查驗身分後遭拒，竟還在院外大鬧3小時。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日說明，如果在醫療院所打疫苗、看病或者到急診，有相當成度滋擾，會違反醫療法法規，將有處分。

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陳時中上午回應，「基本上我們的瞭解，高雄幾家醫院在預約系統裡面沒有把區隔弄出來，有些就預約到了」，醫院後來有發現，但因為人已到醫院，醫院也幫忙接種。陳時中說，會請衛生局調查，若有相關疑義會請法務組研議。

陳時中下午說明，過去1~3類造冊，但不是這樣的身份也可以進行預約，到醫院才進行身份辨識，有一些最後還是施打通融，有一些引起相當爭議，避免影響現場權益也就施打。

陳時中說，牽涉醫院管理部分要請縣市政府加強，也要提醒，醫療院所裡面打疫苗，和跟看病或到急診做相當程度的滋擾是會違反相關醫療法法規，也會研議相關處分。