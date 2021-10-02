屏東超商恐怖挖眼！闆娘曝「防狼噴霧早下訂」：心痛差一天到貨

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

屏東縣高樹鄉9月26日上午爆發恐怖挖眼案，29歲的超商潘姓女店員只因提醒戴好口罩，竟遭楊姓男子攻擊、徒手刨挖雙眼，不僅顱骨、鼻樑骨折骨裂，雙眼也受到重創，未來可能失明。案發至今，該超商今已聘僱到新的女店員，老闆娘還特地準備防狼噴霧，遺憾地表示，其實噴霧早就訂好，就是26日那天下午要去提貨，不料潘女早上就遇襲，「要是再早一天到貨，那時就可以拿噴霧噴他(楊嫌)了！」

▲老闆娘心痛地表示，如果噴霧再早一天到貨，潘女也許就不會受害了。（圖／民眾提供）

據了解，該間超商原本除了老闆娘外，還有潘女與另一位20歲的女店員，挖眼案發生後，該名年輕女店員嚇得連忙離職，老闆娘只好獨自扛下整間店，好不容易今(2日)下午終於有新人上任，老闆娘也拿出事前買好的2罐「水柱型防狼噴霧」交給店員妹妹防身。

▲早在案發前老闆娘就已下訂2瓶「水柱型噴霧」要交由店員防身。（圖／民眾提供）

「遇到情形不能朝下、也不能朝上，要平行，遇到危險不管怎麼樣，第一優先保護自己，按下按鈕先噴！」老闆娘手把手進行「防狼噴霧教學」，提醒第一天上班的新店員，「如果看到覺得這位客人怪怪，想要跟你起衝突，就先把這個(噴霧)拿著，看他下一步動作，有狀況就馬上按下去，朝著他的眼睛噴，按這個按鈕保護自己！」

老闆娘遺憾地說，其實事發之前考量員工安全，早已下訂好防狼噴霧，原本預定是26日當天下午去提貨，怎料當天早上潘女就遇襲重創，「真的很可惜，就差一天，如果早一天到貨，那個時候(潘女)就可以噴他了！」

而第一天上班的女店員則說，楊男是當地的恐怖人物，多多少少還是會擔心，但因為家裡就住在附近，因此還是選擇到超商應徵上班，「我會注意，而且阿姨(老闆娘)會保護我，有準備噴霧，還滿安全的！」

▼新應徵的大眼妹妹2日下午報到，老闆娘第一天就先交防狼噴霧的使用方法。（圖／民眾提供）