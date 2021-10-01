杜拜世博會中國館開館　習近平倡議「一同構建人類命共同體」

▲2020杜拜世博會中國館。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

2020年杜拜世博會於當地時間1日正式舉行，成為疫情開始後首次舉辦的世界博覽會，也是中東地區首次舉辦世博會。大陸國家主席習近平透過視訊參加「華夏之光」中國館開館儀式。習近平致辭時倡議，世界各國人民一道努力，回應時代呼喚，加強全球治理，以創新引領發展，朝著構建人類命運共同體的方向不斷邁進。

▲2020杜拜世博會中國館內展出的太空科技成果。（圖／翻攝央視）

習近平指出，中國館以「構建人類命運共同體－創新和機遇」為主題，展示中國在航天探索、信息技術、現代交通、人工智能、智慧生活等領域的成果，「中國願同各國加強交流合作，把握創新發展機遇，為推動構建人類命運共同體積極努力。」

▲貓熊機器人「優悠」將在中國館與遊客互動。（圖／CFP）

據了解，中國館是2020年杜拜世博會面積最大的展館之一，主題為「構建人類命運共同體－創新與機遇」。杜拜世博會大陸總代表張慎峰表示，中國館透過豐富多彩的展覽、虛實融合的互動體驗，展示真實、立體、全面的中國形象，「願通過參加迪拜（杜拜）世博會，加強與世界各國的交流合作，朝著構建人類命運共同體的方向不斷邁進。」

杜拜世博會以「溝通思想，創造未來」為主題，在半年展期中，192個國家將藉由各式活動展現科技成果與文化傳統，預計將吸引2500萬人次的遊客參觀。