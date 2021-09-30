朱立倫、習近平同聲反台獨　陸罕見千文辱罵吳釗燮「螞蚱、蒼蠅」

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席改選落幕，主席當選人朱立倫在其兩岸態度上，與中共總書記習近平取得共識，持九二共識、反對台灣獨立的立場；而在兩岸氛圍上，熟悉相關事務人士指出，北京30日罕見以極為強烈的措辭，且以正式新聞稿模式辱罵我國官員，形容是秋後的螞蚱，台灣獨立言論是蒼蠅嗡嗡叫，「幾聲淒厲，幾聲抽泣」。

在朱立倫順利當選國民黨主席後，習近平隔天發出賀電祝賀，內文首度出現「為國家謀統一」；而朱立倫覆電則以「求同尊異」來回應，台辦發言人朱鳳蓮也公開大讚藍營四位候選人，秉持九二共識、反對台灣獨立，對兩岸關係積極表態。

此外，朱立倫對於習近平賀電一事強調，「當選隔天收到中共賀電，是我與中共的共同決定」。此番談話也讓綠營不滿，民進黨發言人顏若芳質疑，朱立倫跟中國共同決定的事情到底還有哪些？國共兩黨「共謀統一」也是共同決定？不過，朱立倫辦公室立刻回擊，強調國民黨是與台灣主流民意、美國政府、中國大陸站在一起，共同決定反對台灣獨立，維護區域和平也是剛好而已。

在朱立倫當選後的兩岸氛圍上，北京方面30日發出一則多達1300字、3張A4紙的新聞稿，內文用詞極為強烈，抨擊我國外交部長吳釗燮，認為民進黨當局公然挑戰國際社會的「一中原則」，台灣獨立的勢力猶如秋後的螞蚱，是蒼蠅「嗡嗡叫」，「幾聲淒厲、抽泣」而已。

熟悉兩岸相關事務人士表示，這是北京方面很罕見以極為強烈的措辭、大篇幅，且是正式的新聞稿模式，來辱罵我國的政府官員。他說，過去對岸皆是由發言人回應提問時，會用較強烈的措辭跟語氣，但是以正式的新聞稿呈現倒是第一次。

根據北京發出的這篇長達1300多字的新聞稿，朱鳳蓮表示，了解台灣同胞對參與國際活動的想法與感受，但只要堅持一個中國原則，就可以妥善安排，但極少數台灣獨立分裂份子企圖以「參與國際活動」謀獨，這是絕無任何可能的。

在兩岸關係動盪的原因上，北京認為，完全是民進黨當局謀獨挑釁造成的，中國不斷推進兩岸關係和平發展，願以最大誠意，最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。

不過，北京強調，對於各種形式的台灣獨立分裂活動，當然絕不手軟，所謂「大陸脅迫」根本是無稽之談。朱鳳蓮也指名道姓指責吳釗燮，表示吳釗燮之流口口聲聲講所謂「民主自由」，事實是台灣獨立勢力在島內大搞綠色恐怖，乾著打壓異己，「不過是『台灣獨立』勢力的把戲而已，企圖勾連外部勢力、為外部勢力充當棋子甘當炮灰，不惜將廣大島內同胞的福祉綁上戰車」。

最後，朱鳳蓮正告吳釗燮之流，統一是正道，台灣獨立是絕路在中華民族復興和祖國統一歷史大勢和民族大義面前，各種勢力猶如秋後的螞蚱，各種台灣獨立的言論，不過是蒼蠅嗡嗡叫，「幾聲淒厲，幾聲抽泣」而已。