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國共如何「求同尊異」　朱鳳蓮：以一中原則與反台獨基礎來對話

▲▼國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）朱習會2015

▲2015年朱習會，時任國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平。（圖／國民黨提供）

記者任以芳／北京報導

朱立倫當選國民黨主席，中共中央總書記習近平隔天也發電文祝賀，內文首次出現「為國家謀統一」。朱立倫以「求同尊異」來回應，希望兩岸之間相互尊重，促進和平。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）表示，堅持在一中原則之下，對於兩岸之間的差異，包括長期存在的政治分歧等，願與國民黨和台灣各黨派一起尋求解決之道。

對此，朱鳳蓮回應，對於兩岸之間的差異，包括長期存在的政治分歧等，我們願與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和人士，在堅持一個中國原則和「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。

朱鳳蓮指出，朱立倫先生當選中國國民黨主席後，習近平總書記向其發出賀電，朱立倫先生復電表示感謝，雙方就在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上增進互信，加強交流合作，推動兩岸關係發展，造福兩岸同胞達成積極共識。

▲▼ 國台辦發言人朱鳳蓮。2021.9.29 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮說，在此次中國國民黨主席選舉過程中，朱立倫先生和其他三位候選人江啓臣先生、張亞中先生、卓伯源先生均就堅持「九二共識」、反對「台獨」、發展兩黨關係和兩岸關係作出積極表態，表示兩岸同胞同屬中華民族，要捍衛中華史觀、反對「台獨」史觀，必須以兩岸共識盡快重啓兩岸對話，恢復兩岸交流合作，維護台海和平穩定。「我們對此表示贊賞。」

先前國民黨的兩岸路線曾試圖模糊「九二共識」混數，造成國共長期建立默契被外界解讀「漸行漸遠」。隨著朱立倫重掌黨魁，大陸也釋出善意，尤其習近平於賀電中特別強調「九二共識」、反對「台獨」，期望國共在這個基礎上，持續交流。

朱立倫則回覆，將秉持國民黨黨綱、黨章的規範，提及「九二共識」、「反台獨」，同時希望「在求同存異之外，將來能夠進一步求同尊異」。當選時宣示，「國民黨在兩岸路線上不絕對會變成小綠，不會畏懼民進黨任何標籤，要重建兩岸交流跟溝通管道，在黨綱黨章的規範之下進行交流，從社會利益交流啟動。」

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