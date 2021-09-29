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布局2035全面建成社會主義強國　習近平：加快建設世界人才中心

▲廈門投資洽談會主展廳上的人才項目資本合作館。（圖／CFP）

▲廈門投資洽談會主展廳上的人才項目資本合作館。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平主持在北京舉行的中央人才工作會議。習近平強調，綜合國力競爭是人才競爭，人才是衡量一個國家綜合國力的重要指標，「要深入實施新時代人才強國戰略，加快建設世界重要人才中心和創新高地，為2035年基本實現社會主義現代化提供人才支撐，為2050年全面建成社會主義現代化強國打好人才基礎。」

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華網）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）

習近平指出，「十四五」規劃綱要明確提出，把建成「人才強國」確立為2035年遠景目標，加快建設世界重要人才中心和創新高地，必須把握戰略主動，「可以在北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地。」

對於全球國力競爭的核心概念，習近平提出要大力培養使用戰略科學家。習近平表示，要堅持長遠眼光，有意識地發現和培養更多具有戰略科學家潛質的高層次複合型人才，形成戰略科學家成長梯隊。

對於青年人才的發掘，習近平認為，要制定實施基礎研究人才專項，長期穩定支持一批在自然科學領域取得突出成績且具有明顯創新潛力的青年人才；要把培育國家戰略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，支持青年人才挑大梁、當主角。

習近平強調，「我國擁有世界上規模最大的高等教育體系，有各項事業發展的廣闊舞台，完全能夠源源不斷培養造就大批優秀人才，完全能夠培養出大師。我們要有這樣的決心、這樣的自信。」

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