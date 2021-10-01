點燈超過8年⋯台中新手書店10月底熄燈　臉書感傷公告：不怪疫情

▲台中新手書店將於10月底熄燈。（圖／Facebook／新手書店）

記者林育綾／綜合報導

在台中經營超過8年的獨立書店「新手書店」昨30日晚間發出公告，將於10月31日「結束營業」，老闆鄭宇庭在臉書粉專表示，「不怪疫情，不怨人情，既已看到終局，我又何須再咬牙硬撐，虛擲精力。」同時也感謝每一位支持的朋友，更提到，「盼望是下一手租客，留著這些我養大的樹。」

台中新手書店點燈超過8年，老闆提到，關於社團和Line群組會持續運作，他很珍惜這兩個社群裡的好朋友；不過新手書店的實體店面將於10月31日結束營業。

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▲台中新手書店將於10月底熄燈。（圖／Facebook／新手書店）

鄭宇庭在新手書店臉書發文提到，前陣子有書業前輩對他說，「這家店成功是你，失敗也是你，最可取的是你對推廣閱讀的熱情，但一定要換個環境，打掉重來，虛心的與其他成功同業比較，徹底自我反省、改造。」而他表示，「不怪疫情，不怨人情，既已看到終局，我又何須再咬牙硬撐，虛擲精力。」

他感謝每一位到書店買過書、買過食物與冰棒的客人；還有每位仗義到小書店辦講座的講者，感謝他們不為銷售，而是為推廣閱讀文化，情義相挺。同時也向採訪過的媒體朋友說，「抱歉這家店要消失了」。

▲新手書店決定熄燈，讓許多讀者感傷。（圖／Facebook／新手書店）

另外也感傷表示，「我知道書店離開，就再也回不來城市街角，但說太多傷感心內話，就是眷戀，唯一盼望是下一手租客，留著這些我養大的樹。」

鄭宇庭說，一家書店要收乾淨不容易，10月持續營運，實體講座與表演活動仍會舉辦，訂書、送書與結帳的事都還會做；而11月會退書與結清書店所有積欠書款，也謝謝一路以來這家店都有書店同事，陪著走過。

▲新手書店受到在地人喜愛，也有許多人到台中特地造訪。（圖／Facebook／新手書店）

網友看了也紛紛留言「謝謝新手」、「謝謝你，讓更多人愛上閱讀」、「難過到爆 謝謝各位夥伴的努力！希望這最後一個月的陪伴都能讓我們更好」、「謝謝新手曾經給過許多台中的美好記憶」、「謝謝新手書店，謝謝老闆，謝謝你讓我認識了卡佛，謝謝你存在。」、「新手書店是我在台中最喜歡的一個地方，謝謝老闆努力讓這樣的角落存在在台中。很不捨，也感謝曾經相遇的美好，期待能有再次相見的機會。」