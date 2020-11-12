是真的！讀字書店宣布明年1/20熄燈　網哭：雙11最難過的消息

▲讀字書店在雙11當天，正式宣布2021年1月20日熄燈。（圖／Facebook／讀字書店）

記者林育綾／台北報導

真的有書店在雙11當天宣布熄燈！電商以砍價行銷書本的策略引發書店及出版業不滿後，全台40多間實體書店發動「1111書店歇業」串連，以停業一日為號召；不過位於台北的「讀字書店」在11日發布公告，將於2021年1月20日結束營運，正式歇業，同日也會刪除社群帳號，讓許多長年支持的讀者紛紛哀號「好難過！」「不⋯⋯」、「雙11最難過的消息」。

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▲獨立書店集體以「雙11歇業潮」抗削價競爭。（圖／翻攝自Facebook）

「雙11購物節」是電商一年一度大檔期，不過日前momo購物、博客來等平台推出書本下殺66折相關活動，引發許多實體書店和出版業不滿，認為是惡性削價競爭，並非健康的運作模式，長期將侵蝕並折損整體出版業。紅氣球書屋因此發起「1111書店歇業」串連，全台各地40多間書店皆加入響應，包括知名的青鳥書店、晃晃二手書店、有河書店、三餘書店⋯等。

▲讀字書店宣布熄燈。（圖／Facebook／讀字書店）

加入響應串連的書店紛紛在12日復業，不過在11/11當天，讀字書店正式於臉書、IG等平台發布歇業消息表示「2015年10月4日開始營業的讀字書店，將於2021年1月20日結束營運，正式歇業。」

讀字書店位於台北市大安區和平東路，鄰近捷運古亭站，除了市面一般書店能買到的書籍之外，也引進許多坊間難以買到的獨立出版詩集、小誌，在選書及陳列上具獨有特色，受到不少讀者青睞，也常舉辦講座活動。

▲▼讀字書店常引進坊間難以買到的獨立出版詩集、小誌等，在選書及陳列上獨具特色。（圖／記者林育綾攝）



讀字在公告中提到，結束營業前依舊正常對外營運，活動與訂位照常不受影響，並列出幾個重要時間點，「2020年11月23日起，現場清倉拍賣」、「2020年12月7日起，網路清倉拍賣」、「2020年12月24、25日，特別活動日」、「2021年1月20日，刪除讀字社群帳號」。

書店也說，「屬於我們的時代，至此，告一個段落。謝謝你的存在，完整我們。」同時也開放有意頂店者聯繫。

網友看了公告之後也紛紛留言，「Oh no...這書店我滿喜歡的」、「好難過」、「在這天宣布（淚）」、「不！！！！！！！！！！！」「辛苦了，謝謝你們」。也有不少人分享表示「大家最近有空，到讀字書店買本書吧」、「又一盞燈將熄滅」、「這是我們共同的損失」、「道別是為了更好的開始，謝謝讀字」。

▲網友含淚分享，「「大家最近有空，到讀字書店走走買本書吧」。（圖／記者林育綾攝）

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