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風向轉了「大雨來襲」2波變天　下周颱風恐生成！彭啟明：會很精采

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）

▲中颱「蒲公英」北上朝日本南方海面前進。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員王君賢表示，10月1日華南水氣移入台灣地區，造成雲量增多，各地降雨增加，天氣將有轉變，至於位在台灣東方約1620公里海面上的16號中颱「蒲公英」（Mindulle），則向東北朝日本東南方海面前進，對台灣沒有直接影響，不過中南部將有3米浪高，北部、東半部1日一整天有短暫雨，中南部有午後陣雨，尤其西半部、東北部將有局部大雨發生機率。

氣象局預報，10月1日北部、東半部整天都有不定時的短暫陣雨，尤其是北部山區及東北部地區雨量有機會達到大雨等級，中南部大致是典型夏季午後局部短暫雷陣雨的天氣，山區易有短延時局部大雨發生。氣溫方面，白天全台高溫落在31至34度之間，整體感受偏熱。

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▼華南水氣移入台灣，北東將變天轉雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）

預計10月2日（周六）風向漸轉為東北至偏東風，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區易有局部大雨發生；到了3日（周日）水氣減少，環境轉為偏東風，僅東半部有零星短暫陣雨。

氣象局指出，4、5日（下周一、二）南方水氣增加，東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，尤其在6、7日（下周三、四）是南方水氣最多的時候，東半部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，北風沒有冷高壓南下，但10月1日有變化，一波微弱冷空氣南下掠過台灣，可感受微微秋意，下周慢慢轉為偏東風跟東北風的環境，東北部、東北部雲量比較多，有偶陣雨，西半部則晴朗穩定。預估蒲公英颱風走後，高壓系統在日韓附近建立，會持續一周時間，台灣位處低壓邊緣，轉吹東風，低壓帶西南季風有延伸趨勢，預估菲律賓東方、南海的低壓下周三、四會發展起來，有機會生成颱風；10日前是一階段，10日之後就有變化，若高壓一退、低壓北上「就會很精采了！」提醒民眾10月還是颱風很容易會來的旺季，颱風縱使不來，還是會配合東北風共伴效應。

▼蒲公英強度在強颱、中颱間變化，暴風半徑達280公里。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）

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風向轉了「大雨來襲」2波變天　下周颱風恐生成
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