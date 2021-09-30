明起變天防劇烈降雨！北台灣降溫　颱風醞釀發展中

▲今(30)日太平洋高壓影響，各地白天晴朗炎熱。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今(30)日太平洋高壓影響，各地白天晴朗炎熱，紫外線強、最高溫達35、36度。不過明天高壓減弱，全台變天有劇烈降雨發生，北台灣還會變涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天受到太平洋高壓影響，全台白天炎熱，午後南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小。各地氣溫：北部20至35度，中部23至36度；南部22至36度，東部21至35度。

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▲今(30日)晨00：41微波頻道雲圖(左圖)顯示，雙眼牆的置換過程仍在進行。中央氣象局今日2時「路徑潛勢預測圖」(右圖)顯示，「蒲公英」在日本南方海面，向東北往日本東方海面加速前進，無侵日機率。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



最新模式模擬顯示，明日、週六(1、2日)太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後有強對流發展，從山區擴及部分平地，應防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；北台灣高溫略降。

最新模式模擬顯示，下週(3)日天氣好轉，各地晴時多雲、山區午後有局部降雨的機率；東北部亦偶有零星降雨。下週一至週三(4至6日)西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。

另外天氣職人吳聖宇表示，下周一後，台灣附近將會有一段較長的時間維持東北風到偏東風環境，南海到菲律賓以東這一帶海域的氣壓逐漸降低，有季風低壓帶建立的趨勢，低壓帶中也可能有新的熱帶低壓甚至颱風醞釀發展。