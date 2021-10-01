　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起變天！午後防劇烈降雨　下週熱帶擾動活躍

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今明兩天太平洋高壓減弱，各地午後有劇烈降雨發生的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天太平洋高壓減弱，各地午後有劇烈降雨發生的機率。周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動跡象，對台灣的影響還要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(1、2日)兩天太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後強對流發展，從山區擴及部分平地，應防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。今日各地氣溫：北部21至34度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至34度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新(30日20時)歐洲模式模擬下週四(7日)20時預測圖(左圖)，以及美國模式模擬同一時間預測圖(右圖)顯示，菲律賓東方及南海海面皆有熱帶擾動活動的跡象，位置、強度雖不盡相同，但在下週四前對台無影響。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週(3)日天氣好轉，各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。下週一至週三(4至6日)偏東風帶來水氣，背風面西半部晴朗、白天熱；東半部有局部短暫雨；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。下週四(7日)偏東風帶來更多水氣，西半部仍晴朗，東半部降雨則更趨明顯。

最新(30日20時)歐洲模式模擬下週四(7日)20時預測圖(左圖)，以及美國模式模擬同一時間預測圖(右圖)顯示，菲律賓東方及南海海面皆有熱帶擾動活動的跡象，位置、強度雖不盡相同，但在下週四前對台天氣尚無直接影響。至於下週四之後？模擬已有太大的「不確定性」，參考價值降低，應繼續觀察。

 

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
風向轉了「大雨來襲」2波變天　下周颱風恐生成
吳宗憲長文回覆Sandy！ 　喊「交棒給女兒」：爸爸有點累

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz辣妹賽車手女友超硬背景曝　出事一通電話嚇歪友人

今起變天！午後防劇烈降雨　下週熱帶擾動活躍

小心噴錢！十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

新北公托粉專驚見倒奶超凶美女　他重開好幾遍「晨型人幸福」

印度神童預言明年4月災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」：我受夠了

屏東挖眼男震驚全台　衛福部擬設「司法精神病房」推長效針劑

龍龍遭薩泰爾員工霸凌　網「1段話諷刺報應」她含淚：不需要這樣

工地午睡好熱！他掏「塑膠袋」秒做出VIP套房　網笑爆：還兼顧防疫

未婚妻回高雄…副機師「居檢偷吃空姐」毀6年情　道歉信內容曝光

連千毅放下「踢歐歪力喊在」鬧版恩怨！溫情一句喊話Toyz：刑安

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

《RM》驚見「女光洙」！把鍾國「摟住摸頭」　「硬拗+花式嘲笑」連國巴達都Hold不住XD

Toyz辣妹賽車手女友超硬背景曝　出事一通電話嚇歪友人

今起變天！午後防劇烈降雨　下週熱帶擾動活躍

小心噴錢！十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

新北公托粉專驚見倒奶超凶美女　他重開好幾遍「晨型人幸福」

印度神童預言明年4月災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」：我受夠了

屏東挖眼男震驚全台　衛福部擬設「司法精神病房」推長效針劑

龍龍遭薩泰爾員工霸凌　網「1段話諷刺報應」她含淚：不需要這樣

工地午睡好熱！他掏「塑膠袋」秒做出VIP套房　網笑爆：還兼顧防疫

未婚妻回高雄…副機師「居檢偷吃空姐」毀6年情　道歉信內容曝光

連千毅放下「踢歐歪力喊在」鬧版恩怨！溫情一句喊話Toyz：刑安

能源危機拉響警報　國際油價創6月以來最大月漲幅

Toyz辣妹賽車手女友超硬背景曝　出事一通電話嚇歪友人

參眾兩院通過臨時開支法案　美聯邦政府免於停擺

國民黨立委夜守議場　全面動員杯葛今日總質詢

今起變天！午後防劇烈降雨　下週熱帶擾動活躍

台灣職籃兩聯盟「長人荒」　200公分本土球員僅有9人

小心噴錢！十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

中國擬購36架俄製Ka-52武裝直升機　075型兩棲攻擊艦添戰力

中職收到指揮中心回函　最快明天開放50%球迷進場

新北公托粉專驚見倒奶超凶美女　他重開好幾遍「晨型人幸福」

貓咪被困高牆上...害怕不敢跳下來　陸暖心弟「雙手舉紙箱」成功救援

生活熱門新聞

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

控制狂？3星座越愛你越想管你

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

連千毅放下鬧版恩怨！溫情一句喊話Toyz

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

網傳Toyz與女友被逮前分手　知情人曝原因

只對21張發票！APP瞬間跳「超幸運通知」女嚇到手狂抖

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

好市多衛生紙「超神開法」曝光　6千人長知識

Toyz涉毒院檢認知不同！無期恐變關2年

更多熱門

相關新聞

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

中央氣象局預報員王君賢表示，10月1日華南水氣移入台灣地區，造成雲量增多，各地降雨增加，天氣將有轉變，至於位在台灣東方約1620公里海面上的16號中颱「蒲公英」（Mindulle），則向東北朝日本東南方海面前進，對台灣沒有直接影響，不過中南部將有3米浪高，北部、東半部1日一整天有短暫雨，中南部有午後陣雨，尤其西半部、東北部將有局部大雨發生機率。

明起變天防劇烈降雨　北台灣降溫

明起變天防劇烈降雨　北台灣降溫

下周恐又有颱風　蒲公英再增強！最新旋轉大眼曝

下周恐又有颱風　蒲公英再增強！最新旋轉大眼曝

「雙眼牆」蒲公英大迴轉　水氣最多2天時間曝

「雙眼牆」蒲公英大迴轉　水氣最多2天時間曝

蒲公英「雙眼牆置換」增強大迴轉　下波變天時間曝

蒲公英「雙眼牆置換」增強大迴轉　下波變天時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

控制狂？3星座越愛你越想管你

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

炎上班底酸脫口秀女星「被X到性格扭曲」惹眾怒

快訊／遭薩泰爾員工霸凌　龍龍臉書發聲

獨／挖眼男指甲長又髒！媽曝恐怖傷況

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

周揚青要求延長約會！　「新男友拒絕」被打槍變臉

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面