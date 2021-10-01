今起變天！午後防劇烈降雨　下週熱帶擾動活躍

▲今明兩天太平洋高壓減弱，各地午後有劇烈降雨發生的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天太平洋高壓減弱，各地午後有劇烈降雨發生的機率。周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動跡象，對台灣的影響還要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(1、2日)兩天太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後強對流發展，從山區擴及部分平地，應防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。今日各地氣溫：北部21至34度，中部23至35度；南部23至35度，東部21至34度。

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▲最新(30日20時)歐洲模式模擬下週四(7日)20時預測圖(左圖)，以及美國模式模擬同一時間預測圖(右圖)顯示，菲律賓東方及南海海面皆有熱帶擾動活動的跡象，位置、強度雖不盡相同，但在下週四前對台無影響。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週(3)日天氣好轉，各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。下週一至週三(4至6日)偏東風帶來水氣，背風面西半部晴朗、白天熱；東半部有局部短暫雨；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。下週四(7日)偏東風帶來更多水氣，西半部仍晴朗，東半部降雨則更趨明顯。

最新(30日20時)歐洲模式模擬下週四(7日)20時預測圖(左圖)，以及美國模式模擬同一時間預測圖(右圖)顯示，菲律賓東方及南海海面皆有熱帶擾動活動的跡象，位置、強度雖不盡相同，但在下週四前對台天氣尚無直接影響。至於下週四之後？模擬已有太大的「不確定性」，參考價值降低，應繼續觀察。