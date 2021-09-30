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衝五倍券！　宏匯廣場「花多少送多少」無門檻　環球購物中心回饋22%

▲宏匯廣場,環球購物中心五倍券方案。（圖／各業者提供）

▲宏匯廣場公布五倍券方案，主打無門檻。（圖／宏匯廣場提供）

記者蔡惠如／新北報導

五倍券發放在即，適逢下半年百貨周年慶，新莊宏匯廣場與環球中和、板橋車站、南港車站也陸續公布旗下五倍券優惠，去年7月開幕的宏匯廣場，今年祭出「無門檻」五倍券回饋，民眾持紙本五倍券，消費多少金額便可獲得同價「抵用券」；環球購物中心新北分店則祭出消費滿額，最高享有22%回饋。

宏匯廣場從5月爆發疫情之後，物販區域自主停業38天，期間開放餐飲外帶服務，一個半月就累積3萬筆訂單，對於該商圈民眾消費信心增加，除周年慶祭出會員全館累計滿3,000元，送500元抵用券，國際精品、大家電、保健器材指定專櫃單筆滿1萬元送1,200元抵用券，3C指定專櫃單筆滿1萬元送700元抵用券之外，再公布併行的五倍券加碼。

宏匯表示，會員在館內以5倍紙本振興券消費，使用200元送200元抵用券；使用1,000元送1000元抵用券，沒有特定消費門檻，而抵用券將統一在11／1發放，可至館內餐飲、特定專門店（3C、大家電不適用）與百貨服飾使用，使用方式為消費1,000元折抵100元，需在11月底前使用完畢。

▲宏匯廣場,環球購物中心五倍券方案。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心針對會員與旗下GMpay五倍券方案，最高可享有22%回饋。（圖／環球購物中心提供）

而在新北市有3間據點的環球購物中心，針對五倍券則從10／7至10／31，使用紙本振興券或是刷GMpay單日單筆滿1,000元，可加贈iMall點數30倍，等同額外再加贈300點，共可獲贈310點，約可抵用450元的消費。

若同時搭配週年慶聯名卡回饋，全館累計消費滿3,000元送300元抵用券，刷GMpay綁定Global Mall聯名卡滿2,000元，再加送100元抵用券。回饋率最高則是消費滿5,000元，因可享5%刷卡金加上上述優惠，等同最高可回饋價值1,100元，回饋率上看22%。

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關鍵字：

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