抽iPhone 13！大葉高島屋週年慶「滿3千送3千」櫃位大調整吸客

▲天母大葉高島屋。（圖／資料照）



記者鮑璿安 ／台北報導

天母百貨大葉高島屋27週年慶將於10月7日開跑，因遇上五倍券加持，今年祭出3千送3千的優惠方案，最高回饋24%，並加碼抽iPhone 13讓民眾有感購物。業者對於今年業績相當有信心，喊出週年慶目標6億元，也透露明年春季會有一波大改裝完成，櫃位大動作調整。

大葉高島屋10月7日至26日舉辦週年慶活動，第一波單筆消費3千元即贈限量回饋券3千元，使用期限長達3個月；第二波單筆消費滿3千8百元，即贈4百元購物金券。同時消費滿千元享抽獎，獎項有iPhone 13以及旅遊住宿券。百貨週年慶主攻化妝保養品，此次提供三波段化妝品區卡友滿額贈活動，以及獨家限定組合優惠，像是資生堂國際櫃電波精華組約48折起，預估今年可望成長至少兩成。

▲水族廣場改裝後示意圖。（圖／大葉高島屋提供）

因本土疫情趨緩，加上大葉高島屋屬於社區型百貨，人潮8成落在主顧客，民眾有報復性購物的趨勢，董事長葉季展對週年慶相當有信心，因五倍券加持，今年週年慶目標新台幣6億6千6佰萬元、年成長8%，全年業績目標36億元，跟去年持平，未來會持續局部改裝。

▲大成集團餐飲「Gino Green」，主打植物肉主題與樂活麵包的咖啡館已開幕 。（圖／記者鮑璿安攝）

業者提到，改裝會是歷年來最大規模調整，主要改動落在B1區域，改裝完成後預計多出3成營業面積。趁著週年慶商機，目前已有新櫃進駐，大成集團餐飲「Gino Green」，主打植物肉主題與樂活麵包的咖啡館已開幕，而人氣平價壽司壽司郎最快預計明年（2022年）春天就會開幕。

同時新光三越也將在10月7日開跑週年慶，除了有基本的滿5千折5百，化妝品單筆2千送2百之外，配合五倍券商機吸客，新光三越會員還可參與5萬元電子贈品禮券抽獎，相當於是五倍券翻10倍。另外，憑著實體五倍券單筆3千送2千抵用金；第二重優惠實體五倍券單筆滿5千送5百，若是綁定數位送更多，5千元一次梭哈，則有1千元電子抵用金。