　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

抽iPhone 13！大葉高島屋週年慶「滿3千送3千」櫃位大調整吸客

▲▼天母，大葉高島屋。（圖／資料照）

▲天母大葉高島屋。（圖／資料照）

記者鮑璿安 ／台北報導

天母百貨大葉高島屋27週年慶將於10月7日開跑，因遇上五倍券加持，今年祭出3千送3千的優惠方案，最高回饋24%，並加碼抽iPhone 13讓民眾有感購物。業者對於今年業績相當有信心，喊出週年慶目標6億元，也透露明年春季會有一波大改裝完成，櫃位大動作調整。

大葉高島屋10月7日至26日舉辦週年慶活動，第一波單筆消費3千元即贈限量回饋券3千元，使用期限長達3個月；第二波單筆消費滿3千8百元，即贈4百元購物金券。同時消費滿千元享抽獎，獎項有iPhone 13以及旅遊住宿券。百貨週年慶主攻化妝保養品，此次提供三波段化妝品區卡友滿額贈活動，以及獨家限定組合優惠，像是資生堂國際櫃電波精華組約48折起，預估今年可望成長至少兩成。

▲大葉高島屋 。（圖／大葉高島屋提供）

▲水族廣場改裝後示意圖。（圖／大葉高島屋提供）

因本土疫情趨緩，加上大葉高島屋屬於社區型百貨，人潮8成落在主顧客，民眾有報復性購物的趨勢，董事長葉季展對週年慶相當有信心，因五倍券加持，今年週年慶目標新台幣6億6千6佰萬元、年成長8%，全年業績目標36億元，跟去年持平，未來會持續局部改裝。

▲大葉高島屋 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲大成集團餐飲「Gino Green」，主打植物肉主題與樂活麵包的咖啡館已開幕 。（圖／記者鮑璿安攝）

業者提到，改裝會是歷年來最大規模調整，主要改動落在B1區域，改裝完成後預計多出3成營業面積。趁著週年慶商機，目前已有新櫃進駐，大成集團餐飲「Gino Green」，主打植物肉主題與樂活麵包的咖啡館已開幕，而人氣平價壽司壽司郎最快預計明年（2022年）春天就會開幕。

同時新光三越也將在10月7日開跑週年慶，除了有基本的滿5千折5百，化妝品單筆2千送2百之外，配合五倍券商機吸客，新光三越會員還可參與5萬元電子贈品禮券抽獎，相當於是五倍券翻10倍。另外，憑著實體五倍券單筆3千送2千抵用金；第二重優惠實體五倍券單筆滿5千送5百，若是綁定數位送更多，5千元一次梭哈，則有1千元電子抵用金。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
公司禁早退！她崩潰辭職　在家看YouTube「賺回5600萬
LINE聊天室貼圖「3隱藏功能」曝光！學會了找圖比別人快
Toyz三任女友「全是凶猛女神」　絕美顏值震撼鄉民
獨／怕挖眼男被放出來　超商老闆娘獨自顧店憂成報復目標
快訊／沒有高端！英國開放打疫苗入境免隔離只認這4種廠牌
快訊／五月天演唱會再延期！場次變更時間點曝光
已婚機師激戰座艙長30回！當庭親吐：她還讓我內　正宮崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

抽iPhone 13！大葉高島屋週年慶「滿3千送3千」櫃位大調整吸客

【廣編】新東陽ｘTOYOTA不用等振興券　國道服務區現烤香腸請您吃

身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩」　

現代聰明媽媽如何輕鬆擄獲孩子的心　週末親子加溫絕招大公開

一起來捲袖子！限時3天「捐血免費吃麥當勞大麥克+可樂」

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

核貸數破2.2萬件！兆豐紓困4.0大成功　「三竹資訊」神助攻

爽喝美式只要8元！4大超商「國際咖啡日」優惠來了　還有2杯0元

棉棉博覽會來了！全聯衛生棉買1送1　獨家「台灣IN包裝」限量開賣

【廣編】Kotex全新度假香氛系列讓人一秒愛上！摩納哥玫瑰草莓、大溪地橙花葡萄柚帶女孩體驗偽出國旅行

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

抽iPhone 13！大葉高島屋週年慶「滿3千送3千」櫃位大調整吸客

【廣編】新東陽ｘTOYOTA不用等振興券　國道服務區現烤香腸請您吃

身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩」　

現代聰明媽媽如何輕鬆擄獲孩子的心　週末親子加溫絕招大公開

一起來捲袖子！限時3天「捐血免費吃麥當勞大麥克+可樂」

糖尿病近年高速遽增！醫曝抵抗糖尿病不再是老年人專利

核貸數破2.2萬件！兆豐紓困4.0大成功　「三竹資訊」神助攻

爽喝美式只要8元！4大超商「國際咖啡日」優惠來了　還有2杯0元

棉棉博覽會來了！全聯衛生棉買1送1　獨家「台灣IN包裝」限量開賣

【廣編】Kotex全新度假香氛系列讓人一秒愛上！摩納哥玫瑰草莓、大溪地橙花葡萄柚帶女孩體驗偽出國旅行

《俗女》嘉玲媽不忍了！　朝「學妹」潑水宣示主權：我是他老婆

格里斯有傷領機票？洋將大限確認才能決定人選

台積電為農16豪宅帶來生機　新成屋案1周10組人看

噪音管制再升級　台東縣公告營建工程例假日不得操作動力機械

台灣大車隊叫車數回復到六、七成　「敬老愛心計程車」擴大至台東

下半季就是打不贏樂天　洪總點出關鍵：投手壓制力

捐助嘉義縣低收入戶及貧窮邊緣戶　九華山地藏庵每戶發2千元

前調查官徐宿良盜賣毒品案開庭　在押毒梟：一開始很害怕

中國禁Netflix卻賣《魷魚遊戲》DVD　韓網爆氣喊告：小偷國！

本周我最毛／寶寶出生狗保母貼身守護　長大「抱緊偷親」融化媽

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

消費熱門新聞

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

糖尿病近年高速遽增！醫曝「不再是老年人專利」

8元爽喝美式！4大超商國際咖啡日優惠

4大超商「國際咖啡日」優惠一次看

棉棉博覽會來了！全聯衛生棉買1送1

核貸數破2.2萬件　三竹資訊神助攻

全聯推Hello Kitty換購！9款居家物超欠收

全聯限時3天濾掛、咖啡豆買1送1

限時3天捐血免費吃大麥克+可樂！

基隆湧逾40人搶買！麥當勞小小兵置物籃開賣了

資生堂超級品牌日美妝KOL直播7hr

八點檔女神回歸　暴風甩肉10公斤

Nespresso咖啡膠囊100%回收利用

量販限時3天「現煮咖啡10元喝」

更多熱門

相關新聞

搶五倍券商機！遊戲橘子公布夯品榜單　最搶手竟是萬元鬼滅公仔

搶五倍券商機！遊戲橘子公布夯品榜單　最搶手竟是萬元鬼滅公仔

商家搶五倍券商機，表示消費性電子產品汰換多集中在年底，今年又逢五倍券推出、也可以在店商平台上消費，因此競爭相當激烈。橘子集團旗下，聚焦遊戲用戶的電商平台有閑表示，消費者因應疫情遠距在家，增加家電的使用，大型家電用品、3C遊戲主機的採購量提升。滾筒式洗衣機、吸塵器等銷售較去年成長2倍、3C遊戲主機的銷量更是異軍突起，與去年同期相比成長達3倍，相關遊戲片也長期佔據熱門榜前三名。

10月來了！馬拉灣15歲↓免費最後倒數

10月來了！馬拉灣15歲↓免費最後倒數

五倍券紙本破千萬人次大關　第一梯次預訂明天截止

五倍券紙本破千萬人次大關　第一梯次預訂明天截止

消費滿額抽油電車　愛購台東再推升級版

消費滿額抽油電車　愛購台東再推升級版

五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

五倍券「紙本+數位」已逾1300萬人　5900萬人次登入加碼券

關鍵字：

天母百貨大葉高島屋週年慶五倍券

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

更多

最夯影音

更多
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面