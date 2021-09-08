認識15天閃婚「妻落跑同居小王」　夫苦等15年結局更悲傷

記者黃翊婷／綜合報導

桃園阿漢（化名）與越南籍的小桃（化名）相識15天閃電結婚，沒想到新婚生活只過了2、3個月，妻子就離家跑去跟另一名同鄉男子同居，後來主動聯繫只說要回越南，他幫忙買機票，結果人就這樣一走了之，等了15年都沒有回來，這才心寒決定訴請離婚。

▲阿漢與小桃相識15天就決定結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

阿漢在判決書中提到，他是透過仲介前往越南，與小桃一見鍾情便開始交往，認識差不多15天就結婚，當時是2004年1月，一個多月後兩人回到台灣同居，沒想到卻是惡夢的開端，「她本來就會說中文，來台實際與我生活大約2、3個月，她就跑去跟越南同鄉同居，後來我找回來1、2個月後，她又跑掉並失聯。」

更讓阿漢無奈的是，阿桃第二次離家之後，近乎人間蒸發，直到2005年11月突然主動返家，並說要回越南需要幫忙，他便幫忙買了機票，結果人就這樣離開了，再也沒有踏入台灣一步，如今已過了15年，這段期間雙方不曾來往，他這才終於放棄，決定訴請離婚。

而面對丈夫的指控，阿桃經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。桃園地院法官認為，兩人的婚姻關係早已有名無實，且有重大而不能回復的破綻，可歸責程度也是女方較大，最終裁定准許阿漢的請求，判准離婚，全案仍可上訴。