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社會 社會焦點 保障人權

越南移工來台從未進雇主家　開賭場、改造槍枝...事業搞很大

記者沈繼昌／桃園報導

移民署桃園專勤隊據報查出越南籍阮姓男子前年以看護工名義申請來台工作，卻無所事事，期間還開設職業賭場、從事改造槍械等不法行為，桃園專勤隊查出，阮與越南籍妻子虛設非法人力仲介公司，幫助越籍同鄉來台非法打工，如遇勞動局稽查，即找來人頭雇主演戲應付稽查，專勤隊向桃園、新竹地檢署申請搜索票與拘票，28日兵分多路在桃園、新竹縣市等地將劉姓夫婦、人頭雇主與非法移工共9人拘提到案，全案入出國及移民法、偽造文書等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲移民署桃園專勤隊查出29歲阮姓移工前年來台後，竟開設職業賭場、從事槍枝改造等不法行為，宛如黑道大哥，遭拘提到案後移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊查出29歲阮姓移工前年來台後，竟開設職業賭場、從事槍枝改造等不法行為，宛如黑道大哥，遭拘提到案後移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署桃園專勤隊指出，去年在桃園市查獲29歲的越南籍看護工阮姓男子在桃園區涉嫌職業賭場綁架案，現場搜出改造槍枝等證物，專勤隊事後依違反槍砲管制條例、妨礙自由罪嫌移送桃檢偵辦；未料，阮男保釋後，今年1月竟然又在蘆竹區私設職業賭場再度被查獲，檢警懷疑阮透過非法仲介虛設人頭雇主，再以看護工名義取得在台合法居留權從事不法勾當。

▲移民署桃園專勤隊追查歲阮姓移工與劉姓男子虛設人頭，引進非法移工來台，在現場蒐證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊追查歲阮姓移工與劉姓男子虛設人頭，引進非法移工來台，在現場蒐證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園專勤隊查出，阮男於2019年以看護工名義申請來台，居然從未進過雇主住家，僅在勞動局人員稽查時才會出現，由人頭雇主配合演出應付勞檢，以此方式在台逍遙2年多，專勤隊循線追查，阮男透過非法仲介56歲的劉姓男子與越南籍51歲的阮姓女子夫妻來台，由阮女負責為越南同鄉尋找人頭雇主，再由劉男偽造人頭雇主私章簽名，非法引進入多名越籍移工來台打工，其足跡遍布北台灣各縣市。

▲移民署桃園專勤隊追查歲阮姓移工與劉姓男子虛設人頭，引進非法移工來台，在現場蒐查相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊追查歲阮姓移工與劉姓男子虛設人頭，引進非法移工來台，在現場蒐查相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園專勤隊人員見時機成熟，28日持桃園、新竹地檢署搜索票與拘票，會同桃市勞動局、新竹縣市政府勞工處等人員，兵分多路在劉男公司查扣筆電、手機與委託合約書等證物，當場拘提劉姓夫妻到案，並拘提人頭雇主4人、阮男在內共3名非法移工共9人到案，另還有1名失聯越南籍女移工仍逃逸中。

桃園專勤隊強調，劉男、阮女、人頭雇主與阮姓等非法移工共9人，以非法向主管機關申請招募與聘僱許可，讓無聘僱之意的人頭雇主申請看護工來台，偵訊後依入出國及移民法、偽造文書等罪嫌將劉男、阮女夫妻檔、阮男等9人移送桃檢偵辦。

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