阿嬤忘付30元青蔥被控竊盜！上銬移送如遊街示眾　桃警說話了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓阿嬤9月11日在中壢區民權路上知名青果行買菜，事後拿了1把30元青蔥忘記付帳直接走出店門，店員發現後將其叫回店內，梁婦想起還未付帳趕緊掏出百元付帳，但店員不收堅持報警，警員到場後將梁婦帶回派出所，在警車內將梁嬤上銬，事後梁嬤直覺很受傷。

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果商行買菜，拿了1把30元青蔥忘記付錢走出店門，遭店員發現堅持報警，圖為事發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

73歲的梁姓阿嬤本月11日上午11時許在中壢區民權路上1家青果行買菜，當時曾拿1把30元青蔥，事後步出店門忘記付錢，店員發現後直接將其叫回店內，梁婦想起這把蔥未付帳立即掏出把原要付帳結清，但店員堅決不收還報警處理，從員警到場處理，將梁婦帶上警車，短短200公尺路程，街坊鄰居都看到了，梁婦事後「怎麼當下只是腦筋不好使，造成這麼嚴重的後果。」

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果商行買菜，拿了1把30元青蔥忘記付錢走出店門，卻遭店員發現報警處理，圖為受理報案的興國派出所。（圖／翻攝自GoogleMap）

中壢警分局30日說，本月11日接獲報案，隨即派員前往處理，店家聲稱見梁婦拿了青蔥未結帳即步行出店外，因竊盜現行犯屬於公訴罪，員警在場並未對梁婦使用手銬等戒具，將梁婦帶返派出後才依相關規定使用戒具，係基於保護老婦、警察及在場相關第三人之安全，使用過程並無不當。

中壢警方強調，有關戒具時機與場合，警方已於各種勤教機會向同仁宣導，使用戒具時要有同理心。本案有人質疑店家是否藉此敲竹槓，警方呼籲，如發現有被店家藉機勒索敲竹槓，請相關被害人立即向警方報案提告將依法偵辦。

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果商行買菜，拿了30元青蔥忘記付錢走出店門，店員發現堅持報警，圖為青果後老闆事後受訪說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，報案店家老闆也說明，當下發現梁婦有偷竊事實，希望通知其家人到場，了解有此事實，梁婦確實有拿1把青蔥，我們是希望提醒家屬，其家人有這種行為，為不讓人誤會才請家屬到場，也希望梁婦家屬能夠好好與其溝通，不要再犯這種錯誤，我們的主要用意是如此。

針對桃園嬤竊盜案，桃檢指出，梁姓阿嬤涉及竊盜案已於本月11日送至檢方偵辦，檢察官複訊後將梁婦請回，目前該案還在分案室審查中。

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