桃園地院舊院區驚傳工人電擊意外　疑遭高壓電電暈昏迷搶救中

▲桃園地方法院舊院區16日下午發生工人遭電擊意外，消防人員緊急送醫搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名工人16日下午在舊桃園地院進行隔間裝潢工程時，疑似不慎觸及220伏特電擊當場暈倒在A型梯上，同伴見狀趕緊向119求助，桃園市消防局緊急鄉昏迷工人送醫急救，目前性命垂危仍在搶救中；負責興建的市府新工處指出，工人施工時疑似被舊電線電擊，將釐清是否有先關閉電源再施工，市府勞檢處也將介入調查是否涉及工安意外。

桃園市消防局指出，今日下午1時56分接報案，1名年約50歲工人在桃園地院舊院區施進行隔間裝潢，在使用A字梯施工時，疑遭220伏特電擊後瞬間被電暈倒在A型梯上，同事察覺後趕緊攙扶至地面，並打電話向119求助；消防局人員到場時，工人已無呼吸心跳，現場為OHCA，緊急送醫急救後已回覆生命跡象，但仍在加護病房搶救中。

據指出，桃園地院新院區今年初落成啟用，舊院區將回歸國有財產署，由桃園市政府使用，目前由市府新建工程處負責施作裝潢工程，未來將做為環保局、研考處1999專線進駐辦公。

負責施工的新工處表示，「舊司法園區廳舍整修工程」委外施工，據稱，這名工人在拆除隔間過程疑似誤觸舊有電線220伏特電擊，一般工程施工前都會先斷電後再施工，至於包商有無違反規定需經調查釐清，新工處已通報桃園勞檢處進行調查。

桃園市勞檢處說，意外現場屬於公共工程，明天將派員到場確認勞雇關係，工人發生觸電意外，會調查施工過程有無依照電器規範進行施作，若承包商有違規將依法處理。

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