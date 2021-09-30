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桃園嬤買30元蔥忘付錢遭上銬　家屬批太過分：什麼滔天大罪？

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果行買菜，拿了價值30元青蔥忘記付錢遭店員發現堅持報警，家屬質疑業主「太過分」，圖為案發地點的青果行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果行買菜，拿了價值30元青蔥忘記付錢遭店員發現堅持報警，家屬質疑業主「太過分」，圖為案發地點的青果行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓阿嬤9月11日在中壢區民權路上某間青果行買菜，結帳後疑似忘記1把價值30元青蔥未結帳、直接步出店外，被店員發現堅持報警。中壢警方到場處理後，因竊盜為公訴罪，將梁婦帶回派出所後上手銬訊問，但事後梁婦家屬質疑「太過分」，有必要為此案件讓老人家上警局嗎？

據指出，73歲的梁姓阿嬤因1把30元青蔥未結帳，被青果行店員報警處理，還被送上警車到警局偵訊。梁嬤在警方偵訊時表示，「當下只是腦筋不好使，造成這麼嚴重的後果。」表示自己年紀大了，常忘東忘西，當時正逢有颱風，趕忙要回家煮飯，隨手拿了把青蔥就走，不是故意要偷東西，事後想付錢給老闆結果也不被接受，老闆要梁婦通知兒子到場，因為兒子遠在越南工作，不想讓兒子為小事擔憂。

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果行買菜，拿了價值30元青蔥忘記付錢遭店員發現堅持報警，家屬質疑業主「太過分」，圖為警方移送涉案人員上警車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果行買菜，拿了價值30元青蔥忘記付錢遭店員發現堅持報警，家屬質疑業主「太過分」，圖為警方移送涉案人員上警車。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

梁婦家人事後提出質疑，「老人家忘記付錢有必要上銬嗎？」梁婦步上警車已經感覺很受委屈，員警後來還為其上手銬，到底是犯下什麼滔天大罪？事後造成老人家心中莫大陰影，有必要讓老人家受到如此對待？

中壢警分局表示，本月11日接獲報案，隨即派員前往處理，店家聲稱見梁婦拿了青蔥未結帳即步行出店外，因竊盜現行犯屬於公訴罪，員警在場並未對梁婦使用手銬等戒具，將梁婦帶返派出後才依相關規定使用戒具，係基於保護老婦、警察及在場相關第三人之安全，使用過程並無不當。

中壢警方也強調，有關戒具時機與場合，警方已於各種勤教機會向同仁宣導，使用戒具時要有同理心。本案有人質疑店家是否藉此敲竹槓，警方呼籲，如發現有被店家藉機勒索敲竹槓，請被害人立即向警方報案提告將依法偵辦。

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果行買菜，拿30元青蔥忘記付錢遭業者報警，青果行老闆受訪說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市73歲梁姓阿嬤9月11日在中壢區某青果行買菜，拿30元青蔥忘記付錢遭業者報警，青果行老闆受訪說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

報案店家老闆也說明，案發當下，員工發現梁婦有偷竊事實，希望通知家人到場了解梁婦有此事實，因為梁嬤確實有拿青蔥之竊盜情事，希望提醒其家屬，梁嬤有這種行為，為不讓人誤會才請家屬到場，希望家人能夠好好與其溝通，不要再犯這種錯誤，用意是如此。

桃園資深刑警透露，依法評論，案件可大可小，不過竊盜屬於公訴罪，只要提告，警方受理就成立，不論竊取物品價格多寡都成立，但法律不外乎人情，長者購物難免可能有遺忘疏漏，店家應該觀看行為者是否有故意竊盜之意圖，若真的只是忘記結帳，則可以提醒甚至用罰款方式都可以，雙方應該做好溝通即可，本案只是社會事件之縮影，倘若刻意放大事件，應非社會大眾所樂於見到之結果。

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