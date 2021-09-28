結婚後尋回失散生父同住　孝子慘淪ATM「不給錢就打」

記者黃翊婷／綜合報導

桃園男子阿龍（化名）自1994年雙親離婚後，父親就沒再回來過，後來他長大結婚，找到失散的父親並接回同住，沒想到卻慘被當成提款機，稍有不從就會遭到暴力相向，身心承受巨大壓力，最後心寒向法院提告，並於今年9月獲准免除對父親的扶養義務，正式斷絕父子情。

▲阿龍找回失散多年的父親，卻成為惡夢的開端。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，阿龍的父親自1994年6月離婚後，便外出不回，對兒子的生活完全不聞不問，也從未給過生活費；阿龍是由祖父母扶養長大，後來結婚生兒育女，花了一番力氣才尋回失散的父親，於是決定將人接回同住。

然而，阿龍的父親並未改掉過去的習慣，照常徹夜不歸，還曾跑到兒子工作排班的地點索討金錢，如果不從就暴力相向。阿龍顧及妻兒的安全，乾脆在外租屋給父親居住，社會住宅房租津貼不夠的部分，由他負責補足，但父親還是經常向他索取金錢，最後實在不堪身心承受巨大的壓力，決定提告免除對父親的扶養義務。

而對於上述指控，阿龍的父親不僅沒有辯駁，還同意免除兒子對自己的扶養義務。

桃園地院法官認為，阿龍的父親在孩子成年前，無正當理由而未盡到扶養義務，不論是從主觀還是客觀上來看，都有疏於保護、照顧孩子等事實，且情節重大；如今若強令兒子擔起對父親的責任，顯然是強人所難、有失公平，最終裁定准許阿龍的請求，依法免除他對父親的扶養義務，全案仍可抗告。