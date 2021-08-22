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社會 社會焦點 保障人權

夫蹲牢！人妻「幫男客手工排毒」挨告破壞婚姻…悲喊：賺錢養2子

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲人夫發現妻子在他服刑期間，替人手工排毒，提告對方破壞婚姻，求償10萬元精神撫慰金。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名鄭姓人夫2015年11月至2018年5月間因毒品案件入獄，孰料，出獄後，他卻從朋友口中聽到，自己服刑期間，妻子跑去半套店替人「手工排毒」，被警方查獲；事後，他上判決書系統查詢妻子名字查證，認為婚姻圓滿遭到破壞，向妻子提告求償10萬元精神撫慰金。鄭妻辯稱，她要獨自扶養2名孩子、扛下家中生計且替丈夫還債，才會從事性交易。不過，中壢簡易庭不採信鄭妻說詞，判鄭妻應賠6萬元為適當。全案上訴二審中。

鄭男主張，妻子在半套店替不特定男客人提供打手槍的服務，已嚴重侵害他的配偶權，讓他飽受他人指點，顏面盡失，受有精神上的痛苦；他提出判決書的證據，內容指出，妻子2017年6月間，在按摩店被一名喬裝男客的員警查獲，案經桃園地院審理，按摩店的江姓老闆被依意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪，判刑5月，得易科罰金15萬。綜上，他要求妻子賠償10萬元精神撫慰金。

鄭妻辯稱，查獲半套性交易當天，員警與她談妥交易價格後，旋即表明身分，因此足認她沒有替人打手槍，丈夫也沒有提出相關事證。此外，她也提到，丈夫婚後多次因違反藥事法、毒品危害防制法案件入獄，對方服刑期間，她不僅要幫忙清償債務，還需要獨立扶養2名未成年子女，家中經濟全是由她一人負擔，不得已才會去半套店工作，「若不是丈夫染毒癮、入監服刑、未盡人夫及人負責任，她也無須為了生計從事半套性交易，這一切是丈夫造成」，因此盼法官能減輕或免除賠償金額。

法官勘驗當時警方到場查獲錄音檔，面對警方詢問價格、時間、處理程度以及加價等問題，鄭妻分別回答「2000元」、「我們有幫你處理的話是60分」、「我們做到0.3」、「手工排毒」、「我們都一次」、「（想要兩次要加錢？）要，但基本就一次，加500」等語，再加上江姓按摩店老闆說詞，曾提到「鄭女會用手幫客人套弄生殖器直到射精」，足見鄭妻確實有從事半套性交易工作。

法官認為，即便鄭男入獄無法提供家中經濟，鄭妻也不一定要從事半套性交易才能維持生計，因此不採信鄭妻說詞，認為兩者無相當因果關係，不過考量服刑期間，鄭妻獨自照顧孩子等情狀，審酌後，判鄭妻賠償6萬元為適當。全案上訴二審中。

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