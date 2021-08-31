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社會 社會焦點 保障人權

毒梟急奔上樓跑給警察追　最後躲這裡但「肚子出賣他」

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名無業的何姓男子長期施用毒品，後來看有利可圖變成自售，一包販售1千元，警方長期蒐證後在他友人林園區的住處內抓到人，2人見警察來立刻四處躲藏，最後在浴室內找到何男，他站在浴缸內人直挺挺地貼在牆邊，但被突出的肚子出賣，眼尖警察發現逮個正著。

▲毒販藏浴缸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲毒販躲在浴室內但肚子出賣了他 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲毒販藏浴缸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方在浴室找到何嫌。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄一名47歲何姓男子，平時無業，長期吸食毒品海洛因及安非他命，見販毒有利可圖，竟轉行購入毒品海洛因來販賣，以林園區租屋處為販毒據點，每次交易以1包1千元來販賣毒品海洛因，從中牟取不法利益。

▲毒販藏浴缸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方查扣6包海洛因、注射針筒等物。（圖／記者洪靖宜攝）

專案小組歷經多日跟監蒐證掌握犯嫌行蹤後，掌握何嫌正在友人林園區的家中，於24日清晨破門進行攻堅，何嫌與陳姓友人見警方上門急忙落跑四處躲藏，警方拿著手電筒一層一層慢慢仔細找，終於在浴室找到何嫌，他站在浴缸內人直挺挺地貼在牆邊，以為別人找不到，但體重約近百公斤的他，被突出的肚子出賣，眼尖的員警一發現立刻將人逮捕。

警方在客廳桌子底下查扣6包海洛因以及注射針筒、電子磅秤、販毒用手機、毒品吸食器等相關證物，並將在場涉嫌吸食毒品的50多歲的陳姓友人帶回釐清案情，何嫌坦承販毒，全案依違反《毒品危害防制條例》移送臺灣高雄地方檢察署偵辦後，以3萬元交保。

▲毒販藏浴缸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲現場還逮捕一名陳姓男子。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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