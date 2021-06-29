嘉義家扶捐款少百萬　義工隊長邀議員、熱心民眾募資20萬

▲嘉義家扶相較於去年捐款少一百萬，由該中心展愛義工隊長謝茗淀(前排右3)號召當地議員及民眾募集20萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國內壟罩在新冠肺炎的寒冬下，經濟備受衝擊，在嘉義成立已54年的嘉義家庭扶助中心亦受到衝擊，該中心統計去年與今年5、6月同期捐款，從去年的500餘萬元，至今年僅為400萬元，足足少了100萬元。家扶中心展愛服務隊隊長謝茗淀獲悉後，將原本要召開的慶祝典禮經費省下，並由隊員捐輸，加上議員陳家平、傅大偉也慷慨解囊，共同募資20萬元，家扶中心由主委黃國芳致贈感謝狀，感謝展愛隊員與社會大眾的支持，力挺嘉義地區弱勢兒少及家庭。





嘉義家扶中心展愛服務隊於1981年4月成立，隊名以「推展愛心」發想由來。成員由年滿20歲以上、有志於服務弱勢族群的社會青年所組成，服務對象是以兒童為主，提供兒童一日營、兒童保護宣導、相見歡、愛家服務、園遊會、寒冬送暖、家長參與活動之兒童托育…等服務。

在80年代嘉義地區的義工團體中，除了救國團外，展愛隊算是相當有活力的義工組織之一，以至於嘉義縣、市陸續成立的志願服務協會領導群中，都會看到展愛隊隊員忙碌的身影。今年適逢該隊成立40週年，因疫情蔓延將慶典活動延期，而將活動、贊助經費湊足20萬元捐贈家扶，成為永久之友，以紀念40週年特殊的日子。



家扶中心沈明彥主任感謝來自義工隊員及社會大眾的愛心，在疫情嚴峻期間共同抗疫，雖然捐款二個月內捐款少了100萬元，但申請急難金的家庭卻增多，在六月就協助20戶、發放18萬元的急難金。家扶中心將持續秉持關懷弱勢的精神，持續守護每個孩童，讓每個家庭都能度過這波疫情挑戰。

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