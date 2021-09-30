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不斷挖掘蓮藕日漸變形...《老鷹之手》映前分享會嘉義登場

▲▼《老鷹之手》映前分享會，描述早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。（圖／嘉義縣政府提供）

▲《老鷹之手》映前分享會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2021年5月榮獲坎城世界影展最佳紀錄片、最佳攝影及最佳女性導演的紀錄片《老鷹之手》將於10月29日全台上映，電影紀錄早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」，辛勤的歷史印記觸動同為牛斗山人的導演鄭麗君，費時四年促成製作；嘉義縣人力發展所舉辦映前講座，由賴麗君分享拍攝心得，監製彭家如、男主角許麗明一同與會，縣長翁章梁也特別出席聆聽。

▲▼《老鷹之手》映前分享會，描述早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼《老鷹之手》描述早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。（圖／嘉義縣政府提供）

牛斗山是賴麗君的老家，2016年她將執導的紀錄片《神戲》帶到故鄉放映，而結緣蓮藕農，當她看到一雙雙為挖掘蓮藕而變形的手，內心深受震撼，為了解背後故事，她隻身下鄉田調、拍攝；彭家如說，一開始沒想合作，但賴導不放棄，一直傳藕農手的照片給他，那一雙雙變形像鷹爪的手讓他震撼，才決定加入拍攝。

▲▼《老鷹之手》映前分享會，描述早年盛產蓮藕的嘉義縣民雄鄉牛斗山農民，因不斷挖掘蓮藕日漸變形的「老鷹手」。（圖／嘉義縣政府提供）

賴麗君說，拍紀錄片是影像創作結合社會工作的過程，曾做過電視記者、廣告文案、業務，那年代電視廣告蓬勃發展，剛畢業就月入十萬，直言跨足拍紀錄片是「想不開」。

賴麗君分享，2002年為公視攝製紀錄片《山腳下的四庄番》，是她第一部作品，內容紀錄九二一後，眉溪四庄族人災後重建的過程，該片入選南方影展觀摩片，也讓世人透過鏡頭看到需要幫助的族群；20年過去，賴麗君在紀錄片的耕耘，讓她把家鄉帶到國際舞台上發光發熱，在社會的一角，繼續以影像訴說不為人知的故事。

導演分享後，翁縣長也有感而發分享，要不是透過電影呈現，他不知道農民長年挖土的手會有這麼大的影響，如老鷹爪子般僵硬疼痛；會後，翁章梁特別致贈Q嘉義交趾陶給賴導，以嘉義縣民身分證上「Q」字象徵嘉義精神，而許麗明回贈自家蓮藕謝謝嘉義縣府對農民的支持關懷。

翁章梁表示，非常高興嘉義有賴導，透過影像紀錄家鄉土地的情感，刻畫農業的辛勞，希望大家看完可以對農夫的付出更有感，餐桌上的食物得來不易，越尊重食物，就越懂得感恩；《老鷹之手》10月29日全台上映，嘉義在秀泰戲院上片，翁章梁也邀請嘉義鄉親進戲院以行動支持賴導。

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