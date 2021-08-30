台灣農曆七月四大祭典　民雄大士爺祭祈福團拜

▲▼嘉義民雄大士爺火化。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度民雄大士爺祭農曆7月21日起一連舉行3天，28日清晨5時大士爺紙糊神尊在臨時安厝的大殿開光點眼；威風凜凜的觀音大士，化身端坐正殿執行監普任務，手持四方令旗驅煞，接受各界信眾膜拜。縣長翁章梁、立委陳明文及大士爺廟董事長周漳炎率董監事、地方各界祈福團拜，祈求觀音大士和諸聖神佛保佑嘉義縣合境平安，疫情早日平穩，重頭戲30日深夜將恭送大士爺「火化升天」，為大士爺祭劃下圓滿句點。

今年受到疫情影響，翁章梁感謝大士爺廟配合政府防疫政策，在各項防疫管制措施下低調舉辦，雖然規模縮減，但鄉親對大士爺的誠心不減，而且更虔誠祈求大士爺賜福保佑，早日恢復正常生活。





相傳乾隆年間，每年農曆7月1日起每天下午陰風慘淡，常聞鬼聲啼哭，唯有觀音大士顯身才足以鎮壓孤魂，因此民間在每年農曆7月1日用紅緞塗大士爺像奉祀壇中，誦經3天超渡孤魂，並於農曆7月21-23日連續3天舉辦祭禮。

觀世音菩薩化身的大士爺是專管「鬼」之神，連續3天的祭典結束後，紙糊大士爺神像將連同山神、土地公等紙糊品，火化升天，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜，這是罕見的宗教文化特色，也是民雄鄉地方最珍貴的祭典，每年結合宗教、人文和旅遊的力量，繁榮了民雄這塊好所在，是嘉義縣最重要的宗教文化資產之一。

民雄大士爺廟是縣定古蹟、台灣大士爺廟的原始祖廟，有關大士爺的傳說與神跡傳頌民間超過3百年，「民雄大士爺文化祭」也與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列台灣農曆7月四大祭典。



翁章梁指出，大士爺祭是農曆7月一項非常莊嚴與重要的祭典，今年因疫情一切從簡，但對大士爺崇敬的心不變，歡迎大家一起來拜大士爺，祈求平安順遂，各行各業大發展。



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