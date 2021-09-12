影像曝！嘉義轎車連撞汽機車+電桿翻農田　18歲女彈飛骨折

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉12日上午10時許發生一起車禍意外！62歲的張姓男子駕駛一台紅色福特小客車，在行經安和路和民溪南路路口時，疑未注意交通號誌變化，迎面撞上一台雙載機車，再撞上路旁的電線桿，撞擊力道之大，讓紅色福特直接後仰倒栽蔥，翻覆在一旁的農地，機車零件散落一地，無法看出原型。該起事故也造成3人受傷，其中機車後座的18歲的女性，傷勢較為嚴重，小腿開放性骨折，所幸意識清楚，緊急送醫急救，至於相關肇事原因，仍有待警方進一步釐清。

▲嘉義縣民雄鄉12日上午傳出車禍意外，紅色福特當場倒栽蔥倒落在農地上。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣民雄鄉12日上午10時許發生一起車禍事故，62歲的張姓男子沿著安和路和民西南路口行駛時，疑似未注意交通號誌變化，先是撞上雙載機車，機車駕駛和乘客被彈飛後，波及到行進的白色小客車，再撞上路旁的電線桿，最後以倒栽蔥的姿態橫躺在農地上。這起事故也造成62歲的張姓男子四肢擦挫傷、機車57歲男性駕駛脖子附近撕裂傷與骨盤疼痛，所幸意識清楚、機車後座18歲女性乘客右小腿開放性骨折，但意識清楚。

嘉義縣消防局獲報後，也立即派遣4車9人前往處理，到場後，先是以重機械將張男自翻覆的小客車裡拉出，再緊急將3人送往醫院救治，而無辜被波及的白色小客車駕駛因為無受傷情形，拒絕送醫，後續已交由警方處理，以釐清相關肇事責任。

▲▼警消獲報後緊急到場對傷者進行救治。（圖／記者翁伊森翻攝）

