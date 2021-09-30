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聯亞EUA起死回生！陳時中：只要證據有利　食藥署全力輔導

▲▼國產疫苗,聯亞,陳時中,食藥署,周玉蔻,新聞放鞭炮。（圖／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供）

▲衛生福利部長陳時中（右）在周玉蔻（左）的寶島聯播網《新聞放鞭炮》專訪節目中，向聯亞喊話表示食藥署會幫忙國產藥業。

圖、文／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供

國產疫苗聯亞未過食藥署緊急授權（EUA），出乎大家的意料之外，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中，今天在資深媒體人周玉蔻的寶島聯播網《新聞放鞭炮》專訪節目中，公開對聯亞喊話，「只要提出對他有利證據，說服我們專家」，具體提出「要怎麼做」，大家眼睛都雪亮，食藥署會幫忙國產藥業！

陳時中表示，台灣食藥署的審查，跟其他國家比起來「相對嚴格」，但不會因為一次沒通過，就不再審聯亞的EUA，當然還可以提出申請，陳時中也公開向聯亞喊話，只要他們提出利證據說服專家，或許再重啟相關臨床試驗，當然還是可以申請EUA。

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陳時中也提到，當時規則的確對聯亞不利，但現在來看，當時用中和抗體作為審查標準也證明專家是對的，因為中和抗體免疫橋接上，全世界、歐盟漸漸承認用中和抗體可代表某種程度保護力，而聯亞如果覺得保護力難用中和抗體表現，應該提出另外一個論述。陳時也中表示，雖然聯亞在這方面相當有把握，但中和抗體確實沒有優於AZ，所以才沒辦法通過，若聯亞有其他方式，也請「提出有利證據，說服我們專家」。

此外，資深媒體人周玉蔻也提到國產疫苗聯亞未通過EUA，特別是疫苗研發過程中，裡面還有國家資產40%、政府投入輔導等，難道是聯亞得罪食藥署？陳時中澄清，「完全沒有這情況」，這不是錢的問題，這是安全跟品質問題，尤其是藥物、疫苗的審查是非常嚴格的，尤其食藥署相對其他國家是「嚴格」，因為很多國家不做疫苗檢驗封緘，「我們是逐批做」，因為整體安全是很重要，但絕對沒有因得罪食藥署被卡這種情況。

至於接下來要如何輔導聯亞？陳時中直言，他們沒辦法教聯亞怎麼做，反而是對方自己是「想要怎麼做」，他們才能就法規面進行協助，他希望聯亞在科學上提出方法，而食藥署會幫忙國產藥業，但嚴格的標準也絕不會放鬆，要全力捍衛國人的健康！

至於聯亞生技，在八月十五日申請台灣EUA審查失利後，董事長王長怡歷經一個月「補強證據」，現在已經重燃信心，並決定再拚一次EUA審查，其中最重要的補強證據，是八月下旬取得聯亞第一期受試者，約五十人補打第三劑的中和抗體效價數據，比起前兩劑效價數值一○八的表現，第三劑打完一口氣提升到四○一八，增加超過三十五倍以上。

王長怡也說，「這代表T細胞的免疫記憶發揮很好作用！」經過前兩劑的訓練，體內的T細胞能夠清楚辨認抗原，致使中和抗體效價升高，面對衛福部的態度，王長怡信心滿滿的喊話說，因為免疫的複雜性，EUA審查，不能只看中和抗體的數字，別的都不看，事實上，現在也只有台灣用這個標準，面對下一波的審查，聯亞生技正積極準備補強證據，力拼EUA審查過關！

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