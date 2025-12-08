　
地方 地方焦點

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

▲安士達實業連續5年捐贈輪椅，累計逾230輛，協助台南97處社區照顧關懷據點服務長者。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市老年人口比例已於2025年10月突破20%，正式邁入超高齡社會，為提升長者行動便利與社區照顧能量，安士達實業有限公司孫智惠董事長與立委林俊憲8日在善化區嘉北老人文康活動中心，捐贈70輛輪椅給後壁、白河、麻豆、善化、安南、北區、永康及中西區共35處社區照顧關懷據點。

社會局陳宜君專委代表市長黃偉哲頒發感謝狀，各受贈據點、議員及市議會代表也親自出席。

黃偉哲市長表示，安士達實業深耕醫藥產業，事業有成卻不忘回饋社會，自110年起連年捐贈輪椅，至今累計已達230輛，造福97處社區照顧關懷據點。黃市長指出，部分長者因身體機能退化行動不便，無法頻繁外出，容易與社會生活脫節。安士達的輪椅捐贈，讓長者能順利參與據點活動及共餐，維護健康平權。

社會局郭乃文局長補充，台南市持續推動「一里一據點」布建，截至2025年10月底已完成412處社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、健康促進及共餐等服務。郭局長表示，民間單位的支持是社區照顧的重要助力，安士達多年來的輪椅捐贈，讓行動受限的長者增加出門機會，也加強社福網絡承托功能。

安士達此次捐贈的輪椅將由各據點妥善保管與維護，提供有臨時需求的長者借用。未來台南市政府將持續完善社區據點網絡，並攜手民間單位提升軟、硬體設備，讓據點成為長者在社區中健康、安心生活的重要場所。

12/06 全台詐欺最新數據

