蘇貞昌未對3+11道歉　柯文哲批「態度讓人生氣」：大家走著瞧

▲民眾黨主席柯文哲被問到「3+11」時說，台灣人都很善良，只要政府一個道歉大家都會原諒的。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

面對在野黨要求對3+11等決策道歉，行政院長蘇貞昌雖透過書面報告方式致歉，但在野黨仍不滿意，質疑政府仍欠全國民眾正式的道歉。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲再批，中央的態度只是讓人更生氣而已，做得好、做得壞大家都曉得，老百姓心中自有一把尺」，之後大家走著瞧。

柯文哲表示，之前我在記者會也講過，其實台灣人很老實，跟他賠個不是，絕大多數台灣人就會覺得算了，「如果你態度這樣，只是讓人更生氣而已」。柯強調，濾過性病毒不會無緣無故從外太空掉到雙北地區，總是有個地方進來，「所以我也不想再去…，做得好、做得壞大家都曉得，老百姓心中自有一把尺」。

媒體追問，蘇貞昌、陳時中等都沒有正式道歉，是不是應該道歉下台？柯文哲嘆了口氣說，這就是口水題目，道歉也不會挽回800多條人命。作為科學家，比較關心的是流程，「他道歉不道歉，人都死了…，重點是決策過程，到底是哪裡出了問題？這才是我要追究的」。

柯文哲說，大家常講的3+11，從14天變成7+7、5+9，有沒有會議記錄、專家意見？台北市政府提出一個政策，一定會有SOP徵詢專家、公民意見等，是有程序的，政策行文還要照會法務部門等，「這個國家到今天，還在說沒有會議記錄，到底誰決定？這怎麼一回事？這才是問題」。

柯文哲接著還提到，疫苗1支多少錢沒有人知道，自己是醫學專家，這個疫苗政策你受得了嗎？到現在為止有什麼疫苗就打什麼，每天亂七八糟，「我態度是，罵也沒有用，拿來我就把他打完」，疫苗有規劃嗎？時程有規劃嗎？幾歲打什麼有規劃嗎？亂七八糟這樣。台灣人很老實，賠個不是大家就算了，你這個態度，那大家就走著瞧。