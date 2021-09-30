高鐵可望開放自由座！陳時中鬆口：確診數少「鬆綁可能性高」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情趨緩，但高鐵仍禁售自由座，該措施對於許多通勤族叫苦連天。高鐵公司也呼籲，希望能儘速恢復販售自由座。交通部表示，最快下周向指揮中心提案鬆綁。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）指出，這個月每天本土確診平均不到2人，開放的可能性高。

新冠肺炎爆發後，指揮中心下令高鐵、台鐵停售自由座，近日疫情趨緩，台鐵早已恢復開放電子票證搭車，但高鐵至今仍停售自由座、定期票等，對於通勤族旅客而言，只能購買全票車票，每月花費也會增加好幾千元。

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高鐵公司表示，由於目前尖峰時段班次都已達到上限，無法再多加班次，因此也多次向交通部反應，希望能恢復販售自由座。交通部次長陳彥伯說，將根據疫情發展、高鐵運能、旅客需求討論，並會同時考量台鐵站票議題，若有具體建議，最快下周會向指揮中心建議，鬆綁自由座停售限制。

對此，陳時中表示，這個月每天本土確診平均不到2人，且近期疫苗施打率也多，若交通部提出來，經過社區防疫組評估後，開放的可能性高，但還是要看一下需要性。

以過去高鐵定期票試算，桃園－台北30天定期票為4555元，30天內可無限次搭乘，然而礙於自由座停售的規定，旅客只能購買全票，每日來回花費320元，若每月上班22天需花費7040元，比定期票貴2485元。

