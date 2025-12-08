日本物價也飆！溫泉業者曝超狂瓦斯費「172萬円」嘆：好難經營

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

許多國家都面臨物價上漲，就有日本的溫泉業者出瓦斯費帳單，發文直嘆「好難經營，感覺再怎麼努力也沒用。」有日本網友也感嘆，「不覺得小小的奢侈已經變成真正的奢侈了嗎？」包括速食店漲價、百円迴轉壽司盤消失等等，可薪水卻和30年前差不多，「難怪年輕人做什麼都很困難（如結婚等等）」，貼文引發議論。

日本的溫泉業者出瓦斯費帳單，只見帳單上「領收金額 1,721,826円（約新台幣345404.15元）」赤裸裸地寫著。有日本網友則感嘆，「最近，你不覺得小小的奢侈已經變成真正的奢侈了嗎？」

會這麼說，他文中指出，日本速食店漲價、百円迴轉壽司盤消失、最新 iPhone 要20萬円（約新台幣4萬塊）、迪士尼門票1萬円（約新台幣2006.03元）、扭蛋一次500円（約新台幣100.30元）、電影票2000円（約新台幣401.21元）、公共澡堂一次1000円（約新台幣200.60元）。可薪水卻和30年前幾乎沒變，「難怪年輕人做什麼都很困難（如結婚等等）。」

臉書粉專「魚漿夫婦」也轉貼並感嘆，「真的是這樣，而且公共澡堂面臨的壓力更大，光是幾年前的冬天瓦斯費就這麼高，難快公共澡堂都慢慢漲價，變成奢侈活動了～」魚漿夫婦也補充，平價迴轉壽司變貴後，反而讓中價位店家突然受到歡迎。

貼文底下台灣網友紛紛共鳴，「炫富的方式是薯條買兩個，這句話可能很快就不是開玩笑了」、「澡堂不能去就改健身房包月」、「現在剩下撿破爛才是最日常的休閒」、「原來日本和台灣是一樣的 30 年下來的困境。」

也有人從不同角度分析，「相較其他國家，日本已經算是控制物價漲幅非常穩定」、「匯率回到七算時會更貴」、「香港比日本再貴 50％。」此外，也有網友苦笑「唯一能跟老一輩炫耀的只有物價」、「現在企業有開始漲薪水，希望台灣跟上」、「扭蛋真的越來越貴了。」