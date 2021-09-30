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嘉義縣打造科技教育中心　東石暨永慶自造教育及科技中心揭牌

▲▼ 東石暨永慶自造教育及科技中心揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 東石暨永慶自造教育及科技中心揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府30日在東石國中辦理東石國中、永慶高中2所自造教育及科技中心的聯合揭牌典禮，這是嘉義縣第3及第4所科技教育中心；今日典禮由東石國中旗隊及打擊樂熱情的迎賓表演拉開序幕，與會嘉賓親自動手體驗由東石國中、永慶高中、竹崎高中、民雄國中、義竹國中、安東國小等學校學生製作的創客(maker)作品，感受科技所帶來的震撼與樂趣，嘉義縣4所科技教育中心也藉此場合發表豐碩的科技教育成果。

▲▼ 東石暨永慶自造教育及科技中心揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處代理處長李美華表示，嘉義縣已設立4所科技教育中心，以生活科技、資訊科技、新興科技做為嘉義縣科技教育三大主軸，不僅導入108新課綱並搭配學校課程內容來進行規劃，並且與鄰近的國中、國小合作，辦理相關課程研習及體驗活動、假日營隊等。

▲▼ 東石暨永慶自造教育及科技中心揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

藉由新穎、豐富的教學器材，訓練學生動腦發想、動手實作，將想法實踐化，從而培養學生觀察力、實作能力及運用知識的能力，並增進師生接觸與了解自造技術與新興科技的機會。

教育處教學發展科說明，嘉義縣4所科技中心採用的課程及發展方向，以國中小資訊科技、生活科技教育均衡發展為原則，符合108課綱及搭配學校課程內容來規劃，並在課程上適當融入生活熱門話題，例如物聯網、綠色能源、AI人工智慧、大數據、AR/VR、智慧機械等相關活動，依照目前科技的更新與演進推陳出新，讓師生對新興科技的認知與時俱進。

▲▼ 東石暨永慶自造教育及科技中心揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

4所科技中心109學年度起至110學年預計辦理體驗活動與研習課程85場次，可提供約700位教師參與研習，科技中心邀集科技領域教師、大專院校教授或業界名師擔任講師，除教學實務經驗分享外，搭配與學校課程連結性強的課程內容，期能使教師將課程帶回學校推廣，幫助教師研發創新課程，增強教師科技資訊及科技教育的各項知能，學生是最大受益者。

東石科技中心黃國軍校長、蔡啟志主任及永慶科技中心郭春松校長、張智雄主任表示，2所科技中心將科技新知的觸角延伸到海區每個角落，拉近偏鄉與科技的距離，並增加師生接觸與了解新興科技的機會，讓最新的科技應用融入不同的領域及研習課程，提升學習樂趣。

▲▼ 東石暨永慶自造教育及科技中心揭牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

科技中心內設有多樣科技相關教學資源，包含雷射雕刻機、3D列印機、3D筆、無人機、樂高機器人等，除提供基本設備外，也可供相關空間場地，進行教學。科技中心藉由新穎的設備，辦理多場研習，如「漂浮小夜燈」、「磁吸式鉛筆盒」、「結構設計實作-橋梁」、「當樹莓派遇到遠距教學」等相關研習，多樣課程研習讓教師全方位增能。
科技中心學生的競賽表現也不遑多讓，例如嘉義縣109年度貓咪盃Scratch程式設計競賽獲得國中動畫組優等及佳作、嘉義縣第二屆科技創意實作競賽獲得國中生科組甲等，顯示科技中心積極鼓勵學生參與各項競賽及獲取學習成果。

李美華強調，今日的揭牌儀式，除宣告嘉義縣海區科技中心已正式成立，更代表嘉義縣對科技教育的重視，未來將請科技中心積極擴大服務量能及成效；伴隨科技的推陳出新，讓嘉義縣師生們對新興科技的運用能夠與時俱進，提供師生們一個具有豐富學習資源的創意發想舞台，並且能有效提升嘉義縣學子的競爭力。

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