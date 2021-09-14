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社會 社會焦點 保障人權

31歲溺斃消防是獨子！潛水訓練消失20分鐘　打20劑強心針仍不治

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義縣消防局新港分隊一名31歲翁姓消防員，在進行U型定點搜索潛水訓練時消失20分鐘，被救起後送醫打了20多劑強心針仍不治。據了解，翁員在家中排行老么，上頭有三名姊姊，常訓成績曾拿第一，未料不幸殉職讓親友和同事都難以接受。

嘉義縣消防局表示，新港分隊13日在番路鄉仁義潭水庫辦理潛水複訓，翁員下午3時25分下水；3時36分現場人員發生異狀，開始搜索翁員；3時55分找到已無呼吸心跳的翁員，立刻進行急救；4時7分抵達醫院，搶救一個多小時仍回天乏術，於5時17分宣告不治。

▼新港分隊在番路鄉仁義潭水庫辦理潛水複訓。（圖／記者翁依森翻攝）

▲▼ 消防員仁義潭救溺訓練 。（圖／記者翁伊森翻攝）

聖馬爾定醫院急診室醫師陳家熙指出，有插管及做CPR，但病人無法恢復呼吸心跳，在5時17分宣告死亡時間，目前看起來是溺斃情況。

翁員105年特考班分發至新竹地區，2年前請調回故鄉嘉義。消防局說，翁員對消防工作很有熱忱，體能狀況也非常好，各項成績優異，平時常訓成績還是第一名。意外發生時，翁員有裝備，現場也有教官，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。

《中央社》報導，翁員家中有3名姊姊，他排行老么，在急救時打了20多劑強心針仍救不回，讓守候在醫院的同事都紅了眼眶。新港分隊分隊長黃昭勝說，翁員不幸殉職，讓隊上其他人都很難過。

▲▼嘉義消防溺水。（圖／記者翁依森翻攝）

▲▼翁員送醫急救宣告不治。（圖／記者翁依森翻攝）

▲▼嘉義消防溺水。（圖／記者翁依森翻攝）

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