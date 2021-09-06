蔡易餘反對嘉義縣市合併　憂海線淪台南新營「邊緣化」

▲嘉義火車站。（圖／記者賴文萱攝）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅6日提出「大新竹」縣市合併議題，民進黨立委蔡易餘表示，如果嘉義縣、市合併，又會回到以嘉義市為中心，海線地區將面臨類似台南新營「邊緣化」，被邊緣化後就會馬上落後，因此站在嘉義縣海區立委的立場，他堅決反對嘉義縣、市合併。

林智堅6日上午召開記者會表示，民國71年新竹縣、市分家後，縣市發展受侷限，也常因行政流程而耽誤建設發展，因此他提出「大新竹」縣市合併議題，希望以共同行政城市治理，加速「大新竹」發展。

蔡易餘受訪時表示，現在大家在討論嘉義縣、市是否要合併的問題，站在嘉義縣海區立委的立場，他堅決反對縣市合併，因為嘉義縣朴子、太保即將發展為新的市政中心，目前也逐步都在規劃，以後會變成嘉義縣的重點發展區域。

蔡易餘認為，如果嘉義縣、市合併，又會回到以嘉義市為中心，海線馬上就會類似台南新營，因為在溪北所以被邊緣化，邊緣化就馬上落後，因此站在嘉義縣海區的立場，他反對縣市合併。

蔡易餘也提到，嘉義市的零負債是假議題，因為嘉義縣、市不同，嘉義縣有很多農水路、廣大的土地要被改良，需要做好公共基礎，嘉義縣之所以有負債，是因為有太多基礎要建設。

蔡易餘說，嘉義縣、市合併之後，並沒有辦法改善整個縣市的財政，以及未來的中央統籌分配，嘉義縣必須負擔龐大的基礎建設，縣市合併只會讓朴子、太保迅速被邊緣化，對於地方財政沒有相對應的提高，所以他反對嘉義縣、市合併。

蔡易餘強調，嘉義縣要自己打拚，不要怕被嘉義市磁吸化，因為嘉義縣正努力創造一個大磁吸中心，未來就是要把嘉義市邊緣化。