嘉義市疫苗涵蓋率達63%全國第二高　黃敏惠回母校看學弟妹

▲嘉義市長黃敏惠回母校嘉義國中，關心學生施打BNT疫苗情形。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市30日起進行國中學生BNT疫苗校園集中施打作業，市長黃敏惠下午親自到嘉義國中關心孩子們接種疫苗的情形，部分學生因施打疫苗情緒緊張，黃敏惠市長親自安慰同學，並叮嚀施打疫苗後的相關注意事項，如不能揉打針處，可以用市府贈送的小冰寶局部冷敷，緩解施打後的不適感，也要多喝水、多休息等，讓學生心情放鬆不少。

黃敏惠表示，疫苗是我們最重要的一道防線，目前嘉義市疫苗涵蓋率至昨(29)天已達63%，是全國第二高。我們的疫苗沒有比較多，但我們打得很快。另外也提醒大家，流感疫苗接種應間隔至少7天，與其他疫苗應間隔至少14天，在校接種疫苗的學生，市府已請各校與配合醫院依相關規定排定安全施打的日期。除安排校園集中施打以外，目前也陸續開始接種第二劑疫苗。施打完疫苗後，也請大家仍要做好防疫工作，保護自己也保護他人。

市府於9月24日起配合衛福部及教育部的規劃，進行BNT疫苗校園集中施打作業，感謝各大醫療院所、學校及所有夥伴的配合，截至9月29日已有輔仁中學高中部、崇仁專校、華南高商、興華中學高中部、嘉義高工、嘉義高中、大同技術學院及東吳高級工業家事職業學校等共計8所學校施打，提供最好的接種品質與環境，讓學生與家長都能安心。

教育處處長林立生表示，嘉義國中有788名學生登記施打，由慶昇醫院團隊負責，於今日及明(10/1)日下午完成施打作業。另市府已請學校將動態的體育課程調整為靜態的學習課程，讓孩子們能充分休息，避免劇烈運動，同學如有不舒服的情形，可請疫苗假休息，也請老師多關心孩子狀態，共同做好防疫措施，守護學子的健康。