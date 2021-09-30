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嘉義縣為民服務評核　綜規處「社區規劃師」以人為本拔頭籌

▲▼ 嘉義縣110年度為民服務評核結果出爐，綜合規劃處拔得頭籌 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣110年度為民服務評核結果出爐，綜合規劃處拔得頭籌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣各公務機關服務品質大事的為民服務考核結果出爐，110年度社會關懷服務類由綜合規劃處拔得頭籌，衛生局、所，囊括二、四、五名佳績，表現亮眼；第三名與第六名分別為社會局及大林地政事務所，縣府28日於主管會報公開表揚，縣長翁章梁親自頒贈禮券及獎座。

嘉義全縣22機關提案，擇優取6入圍複審；綜規處「社區規劃師-營造農村的獨特價值與魅力」以空間營造為起點，協助社區轉變，服務創新，奪得第一。服務考核扣合施政主軸，強調服務與施政連結性，以人為本，善用數位科技、公私協力且具多元性創新服務等核心指標

衛生局、所表現同樣出色，囊括3獎；衛生局「全國首創-外籍看護呼偏達 管路安心送到嘉」獲第二名、朴子衛生所「WALK行動 5 GO貼心」及溪口衛生所「五心溪望 在地安老」獲四、五名。

▲▼ 嘉義縣110年度為民服務評核結果出爐，綜合規劃處拔得頭籌 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局積極推動「作伙吃 有厝味」老人共食，鼓勵長者走出家門，和鄰居建立感情，不只關懷社區，也可減緩失能速度，讓長者擁有舒適的老年生活，獲第三名。

大林地政事務所以「地政服務 行動秘書 一【拍】即來」獲第六名，因應地域特性與服務需求，精進地價服務，下鄉輔導實價登錄網路操作申報。

「全國首創-外籍看護呼偏達 管路安心送到嘉」導入雙語通譯員，一對一教學，提升外籍看護服務品質，另針對家中有鼻胃管、尿管等置管個案，提供24小時緊急服務諮詢；經評審，以流程創新、公私通力合作及在地居家安老服務優良獲好成績。

▲▼ 嘉義縣110年度為民服務評核結果出爐，綜合規劃處拔得頭籌 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，受疫情影響，許多社區保健工作被迫暫停，但不論是預防保健、醫療、長照，都是我們的使命，未來會繼續秉持優質、創新服務精神守護鄉親健康。

翁章梁說，現代政府已是服務單位，跟以往管理的觀念已不同，不斷創新、改變是精進的關鍵；評獎是指標，具體而微呈現嘉縣公部門的進步，盼大家跟上腳步，讓鄉親獲得最優質的服務。

▲▼ 嘉義縣110年度為民服務評核結果出爐，綜合規劃處拔得頭籌 。（圖／嘉義縣政府提供）

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關鍵字：

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