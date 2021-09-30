「大台南總工會」TTQS連八金　「斜槓工會」平台展現多元人才價值

▲大台南總工會以優異的表現，今年再獲TTQS金牌及連續8年蟬聯金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南總工會以「培育人才」、「經營人才」、「集結人才」的三大人才發展策略，注入創新思惟、多年來致力工會轉型，打造「斜槓工會」平台 讓工會找到創新價值，展現多元人才價值 ，今年再獲TTQS金牌及連續8年蟬聯金牌。

大台南總工會自2013年榮獲第一面金牌及國家訓練品質獎，2015年榮獲國家人才發展獎，每年以建構平台、客製化人才培訓，促進中高齡就業、積極推動公益的具體措施，翻轉傳統工會辦理勞、健保的價值，有策略的透過培訓等手法引導工會成為「斜槓工會」，展現多元人才價值，連8金的高標辦訓品質，成為工會團體之光。

大台南總工會鄭山林理事長表示，大台南總工會走過70多個年頭，會務及會員人數仍持續蓬勃發展，其中成功轉型是以人才發展為致勝關鍵，秉持傳承與創新的理念，持續推動TTQS，並以「培育人才」、「經營人才」、「集結人才」的三大人才發展策略，年年注入創新思惟，因此TTQS才能年年奪金保持佳績。

陳美靜副理事長說，為「培育人才」，翻轉傳統工會僅以辦理勞健保為主要服務會員的價值，103年大台南總工會成立「TTQS家族」交流平台，提供工會團體優質培訓完善的輔導平台，透過互相交流成長，擴散並提升學習風氣與職訓品質。

TTQS家族截至目前計有21個工會單位加入，各家陸續展現卓越精彩的培訓輔導擴散效益，如台南市服飾設計職業工會在輔導下導入TTQS，2018年參與TTQS評核獲得銀牌，2020年新冠肺炎疫情，職訓班的學員徹夜趕工縫製口罩套，分送給勞工局推動的弱勢職災勞工家庭，2020年更榮獲國家人才發展獎。

台南市新娘秘書產業工會，透過大台南總工會的輔導成功導入TTQS，2017年參與評核取得銅牌；台南市美髮及美容美體業產業工會2013年拿到銅牌，並持續改善於2020年躍升至銀牌。台南市運動場所服務職業工會參與TTQS評核，獲得銅牌，台南市人體彩繪從業人員職業工會從導入TTQS促使傳統工會轉型、大台南網路購物服務人員職業工會於2018年榮獲TTQS銅牌等佳績。於2014~2020年共計輔導基層工會119家次，與家族伙伴共同推動大台南地區勞動人才培育與發展。

大台南總工會在職勞工訓練，陸續開放報名，課程相當多元豐富，可至「台灣就業通」或「台南好課程APP」查詢最新課程。亦能加入大台南總工會LINE@，獲得第一手消息。鼓勵勞工朋友踴躍報名，投資自己、創造價值!相關課程資訊可洽大台南總工會06-6322176。